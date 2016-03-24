Санкт-Петербург, 24 марта, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Ребенок, находившийся в автомобиле BMW в специальном детском кресле, пострадал в массовой аварии на Бассейной улице Петербурга. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

http://vk.com/spb_today ДТП на Бассейной улице Петербурга 24 марта. Группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Авария произошла в 14:45 у дома 37. Женщина, 1978 года рождения, управлявшая автомобилем BMW, по неустановленной причине совершила столкновение с тремя машинами, двигавшимися в попутном направлении, и одной припаркованной.

«В результате ДТП пострадал ребёнок-пассажир BMW, перевозился с использованием детского удерживающего устройства, в состоянии средней степени тяжести доставлен в лечебное учреждение», — отметили в ГИБДД.

По данным МЧС, помимо BMW, пострадали автомобили Renault, Mitsubishi и «Газель». Прибывшее пожарное подразделение в составе 9 человек привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации.

Эта авария вызвала бурное обсуждение у пользователей популярной городской группы в социальной сети. Очевидцы отмечали, что женщина не справилась с управлением, а после ДТП находилась в шоковом состоянии. По словам свидетелей, машина двигалась с явным превышением скорости и вышла на встречную полосу. Однако реальные причины ДТП выяснит дорожная полиция.