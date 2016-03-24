Москва, 24 марта, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Молодые кинематографисты представят зрителям свои короткометражные фильмы. В субботу, 26 марта в Московском Доме общественных организаций пройдёт программа «Свободный показ», в рамках которой состоятся творческие встречи с начинающими режиссёрами, сценаристами, операторами и актёрами.

Цитата из к/ф «Одинокие души микробов». реж. Михаил Ромновский. 2014. Россия Мысли

Организатор проекта — Центр короткометражного кино «Мотор». Как сообщили в пресс-службе Дома общественных организаций, в программу вечера войдут 8 короткометражных картин разных жанров:

3-минутный фильм «До» режиссёра Андрея Буянова и творческого объединения «Wild Trash», 2015: на то, чтобы придумать себе новую жизнь, дано всего 60 часов;

9-минутный фильм «Broken Maiden» режиссера Максима Дашкина, 2014: Феликс не может не ходить на ипподром на скачки каждую неделю. Это сильно влияет на его отношения с сыном. Сможет ли Феликс побороть свою зависимость…;

8 — минутная картина «Старик и парень»Евгения Кравченко, 2014: старик и парень не знают друг друга, но их судьбы на мгновение пересекаются. Короткая встреча. Возможно цена этой встречи — жизнь;

7-минутный «Последний день дурацкой жизни» режиссера Сергея Филатова, 2015: в этот день главный герой решил покончить со своим бессмысленным существованием;

15-минутная картина «Выбор Маргариты»Дмитрия Межевича, 2015: ритм жизни Маргариты полностью созвучен с ритмом городской дороги: три цвета — зеленый, желтый и красный — три чувства — три лица одного человека — три этапа одной жизни. Маргарита проживает переломный этап: за 15 минут она должна сделать выбор между привычкой и неизвестностью. Фильм принимал участие в фестивале «Святая Анна» и был номинирован на премию Best Short Film Award австралийского фестиваля экспериментального кино flEXiff 2002 — 2022;

17-минутная картина «Цой жив» режиссера Марии Рашовой, 2015: музыкальная трагикомедия о студенте Консерватории, который подрабатывает в суши-ресторане, и гопнике Вите, который любит музыку Цоя.

Фильм получил Гран-при Московского кинофестиваля «Кинокалейдоскоп», Призы зрительских симпатий на Кинофестивале «Событие» и Открытом молодёжном фестивале кино REC в Санкт — Петербурге, а также участвовал в секции Cannes Short Film Corner в Каннах;

6-минутные «Этажи памяти»Марии Рашовой, 2015: сюрреалистический фильм рассказывает о том ощущении, когда человек намеренно забывает болезненные моменты своей жизни и неожиданно проваливается на свой «этаж памяти», находя там забытых людей и выпавшие из памяти события;

37-минутная драма «Одинокие души микробов»Михаила Романовского, 2014: главный герой фильма знакомится с девушкой, которая меняет его мир. Ее осознанное одиночество — надежная защита от боли, утраченных надежд и разочарования. Герой только учится жить с пониманием себя. Не совсем история любви и больше, чем история одной жизни.

Картина вошла в список 60 лучших короткометражных фильмов 2014 года «Global Russians» и в конкурсную программу Alexandria Film Festival в штате Вирджиния, США.

После показа создатели фильмов расскажут о работе над кинопроектами. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.