Москва, 24 марта, 2016, 17:58 — ИА Регнум. 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр спорта Виталий Мутко продолжит свою работу в качестве главы ведомства, несмотря на все заявления о готовности уйти в отставку из-за допингового скандала.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам пресс-секретаря, Мутко «неоднократно заявлял о готовности взять всю ответственность на себя», однако президент РФ Владимир Путин поручил «самым тщательным образом» разобраться, «что стало причиной произошедшего скандала с мельдонием». «Нужно без эмоций просто восстановить цепочку, чтобы застраховать наших спортсменов от повторения подобных случаев», — подчеркнул тогда представитель Кремля.

Подробнее: Кремль отказался увольнять Мутко с поста министра спорта РФ

Мутко готов нести ответственность за допинг-скандал и не держится за пост

Комментируя вопрос отставки, Мутко позже отметил, что спокойно относится к возможным вариантам развития событий, подчеркнув, что, хотя и министр отвечает за все происходящее в отрасли, «на ряд ситуаций ведомство не способно влиять даже юридически».

Однако уже на прошедшем в тот же день, 22 марта, заседании коллегии Министерства спорта РФ ведомство получило значительную поддержку, и его работа была высоко оценена высшими представителями власти.

Так, присутствовавший на заседании Аркадий Дворкович, комментируя допинговую тему, отметил, что по этому направлению ведомство сделало «достаточно много, хоть и недостаточно — и с точки зрения информационной обеспеченности, и с точки зрения науки, и с точки зрения координации отдельных структур».

Вместе с тем, по мнению вице-премьера, Минспорт продемонстрировал «серьёзные результаты по разным направлениям деятельности», а российский спорт переживает подъём: «Развивается спортивная инфраструктура, прежде всего, для чемпионата мира по футболу 2018 года, а также для массовой физкультуры и спорта». При этом советник президента России Игорь Левитин сообщил, что Фонд поддержки олимпийцев еще и выделит в 2016 году на помощь отечественному спорту 1 млрд рублей.

Со стороны ряда парламентариев, впрочем, критика последовала достаточно резкая.

«По-моему, первое, что надо делать, реагируя на мельдониевый скандал, — это отправить в отставку Мутко, при котором наша спортивная жизнь сопровождается постоянными скандалами, поражениями и проблемами. Видимо, Мутко уйдет в отставку тогда, когда у нас уже не останется спорта. То есть останется министр, министерство, а спорта не будет вообще», — комментировал агентству «Россия. Регионы» первый зампред Комитета Госдумы по промышленности, член фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

Аналогичного мнения придерживается и коммунист, зампред комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Обухов. По его словам, спортсмены не обязаны отслеживать изменения в списке запрещенных препаратов, поскольку это функция Минспорта.

«Министерство должно было как минимум своевременно информировать спортсменов об этих изменениях, подробно разъяснить ситуацию тренерам и медицинским специалистам сборной России, а главное — взять на особый контроль полное прекращение использования запрещенного препарата», — приводит его слова издание.

Впрочем, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, возлагать полную вину за скандал на министра все же было бы неправильно. «Винить одного лишь министра спорта за то, что сейчас мы наблюдаем, смысла не имеет. Главная проблема в том, что у нас в целом не выстроена система для противодействия подобного рода инициативам с явной политической составляющей», — заявил он.

Мельдоний внесен в список запрещенных с 1 января при том, что современная аппаратура WADA позволяет определять остатки препарата в организме даже через полгода. «При этом данный препарат не дает преимуществ на соревнованиях, он лишь помогает восстановиться после нагрузок и, вообще говоря, общедоступен, используется у нас не только спортсменами», — напомнил Абзалов.

«Если человек 10 лет пользуется мельдонием, от него нельзя сразу отказаться. Мало того, что препарат долго выводится из организма, нужно еще и искать ему альтернативу. А для организма это в любом случае большой стресс», — добавил он.

По мнению Абзалова, в таких условиях Мутко мог повлиять на жесткое выполнение новых предписаний, но не на желание определенной стороны «использовать любую лазейку для дискредитации российского спорта».

Нельзя исключать, что количество таких попыток в ближайшем будущем будет только возрастать. «Мы не знаем, какие препараты собираются куда вносить и по каким причинам, но видно, что удары будут наноситься именно по этому направлению», — заявил он.

Для того чтобы избежать подобных случаев в дальнейшем, политолог предлагает создать единую систему по отслеживаю инноваций Международного допингового агентства:

«Нужно сделать единую систему оповещения в обязательном порядке, работать на опережение по спискам запрещенных препаратов WADA. Ибо они могут такие препараты внести в запретные списки, что это закроет целые отрасли. Наконец, нужно грамотно участвовать в самой WADA и защищать те препараты, которые носят не допинговый, а восстановительный характер».

Нынешний скандал, таким образом, стал предупреждением для министра спорта, и дальнейшая судьба Мутко на этом посту зависит от того, сможет ли он выстроить эффективную систему по предотвращению аналогичных инцидентов в дальнейшем. «Пока что ситуация не столь критична, чтобы говорить об отставке. Главным показателем будет летний период: как мы выступим, как мы будем представлены», — считает Дмитрий Абзалов.

Однако руководитель Центра политических и экономических реформ Николай Миронов не исключает, что допинговый скандал вовсе не будет иметь каких-либо серьезных последствий для министра. «Вопросы общей политики в области спорта решаются на уровне министерства, которое является конечным ответственным, что подтвердил сам же министр, говоря о своей отставке. Но с советских времен и так было много чего упущено и потеряно в отечественном спорте, при этом поводом для серьезных кадровых перестановок это не стало», — отметил он.

«У нас в последнее время вообще не принято всерьез привлекать к ответственности. В советские времена все было иначе — тогда следили за тем, чтобы спортивные команды лидировали. Сейчас же преобладают коммерческие отношения, и все решения исходят из этого», — считает политолог.

На этом фоне допинговый скандал не выглядит чем-то из ряда вон выходящим, а потому удивляться отсутствию серьезных последствий для министра спорта не следует, особенно если учесть бэкграунд самого Мутко: «Он был сразу связан с «питерской командой», когда там шло становление нынешнего политического истеблишмента. У него достаточно давние связи, он рассматривается как «свой», что куда существеннее его профессиональных качеств».

Если скандал и будет разрастаться, то Мутко, скорее всего, будет просто перемещен на другую, равноценную должность, полагает Миронов. «Достаточно вспомнить Фурсенко, как его ругали за плохое руководство образованием. Позже он просто перешел в администрацию президента. Можно это было назвать действительной отставкой? Вряд ли», — напомнил он.

Отметим, что за два месяца в РФ сдано уже 40 положительных проб на мельдоний. В частности, в употреблении мельдония уличены конькобежец Павел Кулижников, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, пловчиха Юлия Ефимова, шорт-трекист Семен Елистратов и другие.

При этом создатель препарата, латвийский ученый Ивар Калвиньш, ранее заявил, что мельдоний не приводит к улучшению физических способностей человека, и допустил, что он был внесен в список запрещенных просто из-за давления конкурентов — в частности, в этом могли быть заинтересованы производители карнитина.