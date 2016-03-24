Вильнюс, 24 марта, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 24 марта, принял поправки к закону о запрете нечестных действий хозяйственных субъектов, покупающих-продающих сырое молоко и торгующих молочными продуктами, сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы. В этих поправках временно, до 1 января 2017 года, установлены минимальные закупочные цены на сырое молоко, которое покупают хозяйственные субъекты.

Юрий Пименов. Клубника с молоком

Субъекты, покупающие и перерабатывающие сырое молоко, обязаны платить продавцам сырого молока не менее 165 евро за тонну молока; хозяйственные субъекты-посредники обязаны платить производителям сырого молока, продающим сырок молоко, не менее 130 евро за тонну молока.

Сельскохозяйственным кооперативам, у которых доходы от деятельности составляют не менее 50% от деятельности с членами кооператива, разрешено установить закупочную цену на 1 тонну молока по решению правления кооператива.

Также утверждены санкции за нарушения этого закона.

За поправки голосовали 93 члена Сейма, возражавших не было, воздержался 1 член парламентарий.

Напомним, после начала войны санкций между ЕС и Россией, литовский молочный сектор из-за снизившихся закупочных цен пришел в упадок. Введение минимальных закупочных цен призвано поддержать рынок и обязать переработчиков платить производителям больше.