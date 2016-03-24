Калуга, 24 марта, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, глава городского самоуправления Александр Иванов встретился с преподавателями школы №16 и школы №30, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

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Александр Иванов заявил: «Время стремительно летит и в сентябре мы уже приступаем к формированию бюджета на следующий год, поэтому мы проводим ряд встреч в школах нашего города, чтобы выявить и обсудить самые острые вопросы, которые волнуют наших педагогов. Сегодня мы осмотрели здания школ, многое уже сделано, но проблемные моменты, конечно же, остаются, самый первоочередной — это установка пластиковых окон. Мы будем работать над решением этой и других насущных проблем. Городские власти непременно должны помогать школам, также мы обратились и к предприятиям города, с просьбой оказать помощь по укреплению материально-технической базы школ. На наш призыв откликнулись «Калугатеплосеть», «Кадви» и «НПО имени Лавочкина», искренне надеюсь, что этот список скоро пополнится. Шефство заводов над школами — старая и добрая традиция, которую надо возрождать».

Учителей интересовал вопрос строительства новых спортивных комплексов в отдаленных микрорайонах города. Глава города поддержал педагогов в этом вопросе.

«Тридцатая школа находится довольно далеко от центра города и современный спортивный комплекс здесь необходим так же, как и в других отдаленных микрорайонах, — подчеркнул Александр Иванов, — но это вопрос перспективы».

Поднимался на встрече и вопрос транспортной доступности отдалённых микрорайонов. Жители жалуются на отсутствие транспорта, особенно в вечернее время.

Глава города сообщил собравшимся, что этот вопрос будет рассматриваться 30 марта на заседании городской Думы.

«Необходимо в корне менять эту ситуацию, — заявил Александр Иванов, — у Калуги есть город-побратим Зуль, так вот там транспорт ходит согласно четкому расписанию, а не как у нас, когда частные перевозчики ждут, пока их маршрутка наполнится до отказа и только потом едут. Я уверен, что опыт города Зуль применим к нашей транспортной ситуации. Управа должна контролировать график движения транспорта и тогда у жителей не будет нареканий».

В школе № 16 глава городского самоуправления Калуги осмотрел школьный музей и отметил значительные успехи педагогического коллектива в деле патриотического воспитания и сохранения народных традиций.