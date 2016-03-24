Молдавия, 5 августа, 2014, 21:18 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Молдавии представила 5 августа подробности завершившегося накануне судебного процесса в отношении двух жителей Гагаузии, задержанных в конце июня по подозрению в "экстремизме" и подготовке "акций антиконституционного характера". Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, они были признаны виновными по статьям "Оказание поддержки иностранным спецслужбам в террористических намерениях" (ст. 279 ч. 1 УК РМ) и "Подготовка к организации незаконного военизированного формирования" (ст. 26, 282 УК РМ), передает корреспондент ИА REGNUM.

"Прокуроры доказали виновность обоих подсудимых, а суд Комрата приговорил их к 5 годам заключения условно. В ходе слушаний подсудимые признали свою вину, сотрудничали со следствием, раскрыв имена сообщников и другие важные детали в надежде на смягчение приговора", - отметили в Генпрокуратуре.

Там также сообщили, что в настоящее время завершается уголовное расследование в отношении двух других "сообщников", которые в ближайшее время предстанут перед судом. "Кроме того, генеральная прокуратура совместно со службой информации и безопасности предпринимают необходимые действия для установления и задержания лиц, также подозреваемых в организации соответствующих или схожих действий", - подвели итог в молдавской прокуратуре.

В сообщении пресс-службы ведомства не уточняется, спецслужбам какой именно страны осужденные жители Гагаузии "оказывали поддержку в террористических намерениях". В то же время, согласно ранее обнародованным данным следствия, было установлено, что Василий Мавроди и Виктор Урум "проходили военную подготовку на территории Российской Федерации в лагере вблизи Ростова-на-Дону, в частности, их обучали изготавливать коктейли Молотова, обращаться с различными видами оружия, противостоять органам правопорядка в случае массовых столкновений". По версии молдавских спецслужб, с 1 января 2014 года соответствующую подготовку на территории РФ прошли десятки молодых людей из Гагаузии, при этом их работу якобы координировал начальник управления молодежи и спорта Гагаузии Анатолий Кара, в настоящее время находящийся за пределами Молдавии, предположительно в Российской Федерации.

Стоит также отметить, что 4 августа коллегия Службы информации и безопасности Молдавии приняла решение отстранить от должности главу управления СИБ в Гагаузии Михаила Железогло из-за "грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Железогло обвинили в том, что он "необоснованно затягивал предоставление оперативной информации повышенной важности, касающейся национальной безопасности", предположительно касаемо дела "гагаузских экстремистов".