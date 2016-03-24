Ярославль, 24 марта, 2016, 16:54 — ИА Регнум. В «Единой России» разработали своеобразный «Кодекс чести» участника внутрипартийного предварительного голосования по выборам депутатов Государственной Думы РФ. Подписавшие данное соглашение кандидаты не смогут использовать «черные» PR-технологии в отношении конкурентов и огульно критиковать друг друга. Кроме того, согласно тексту данного документа, который первыми подписали участники праймериз в Курганской области, кандидат обязуется признать итоги предварительного голосования по своему избирательному округу. Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался мнением участников праймериз в Ярославской области.

«На последнем съезде партии я был инициатором разработки подобного документа. Я готов подписать это соглашение наравне с другими коллегами, надеюсь, что другие тоже поддержат», — сообщил секретарь Ярославского отделения «Единой России» Илья Осипов.

Примечательно, что документ не определяет каких-либо санкций к кандидатам, которые нарушат данное соглашение.

«Кодекс чести, он потому и кодекс чести, что он за рамками формальностей и выполнение его норм остается лишь на совести каждого человека. Для тех, кто не соблюдает «кодекс чести», есть только один вид санкций — они становятся «нерукопожатными», — сказал Илья Осипов.

Другие участники процедуры предварительного голосования также поддерживают создание данного соглашения.

«Появление этого кодекса после того, как вышел регламент и началось выдвижение, выглядит как-то странно. Я не против данного кодекса, но он должен был появиться перед подачей документов. Сейчас это вызывает определенные вопросы, так как получается что правила игры поменялись. Где гарантии того, что через две недели они не поменяются вновь? Кодекс чести — всегда хорошо, а вот смена правил — выглядит странно», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM кандидат праймериз по 195 одномандатному округу Дмитрий Петровский.

«Для меня кодекс чести — это просто уважение и человеческое отношение к оппонентам. Я всегда придерживаюсь этих принципов. Появление такого соглашения — безусловно последствия «рыбинского прецедента», и это правильно. Ведь неоднократно уже использовались и «черные» политические технологии, и кандидаты, проигравшие праймериз, потом выдвигались от других партий. Поэтому разработка «кодекса» — вещь действительно необходимая», — считает кандидат праймериз по 194 одномандатному округу Андрей Лихачев.