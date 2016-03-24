Астана, 24 марта, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Казахстане в январе и феврале 2016 года выросли объемы производства вина и коньяка. Об этом сегодня, 24 марта, со ссылкой на сведения Комитета по статистике сообщает мониторинговое агентство Energyprom.

Вино

В сравнении с данными за аналогичный период в 2015 году объемы выпуска коньяка за год в натуральном выражении увеличились на 294,7 тысячи литров, вина — на 1,1 миллиона литров.

«По приросту объемов выпуска в натуральном выражении лидируют игристые вина. За январь-февраль 2016 года было произведено 319,8 тысячи литров продукции, в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте — коньяк: плюс 63,5%, до 758,6 тысячи литров. Снизились объемы производства пива (минус 33,2%), водки и питьевого спирта (минус 6,9%), а также безалкогольных напитков: минводы (минус 5,4%), и прочих (минус 2,8%)», — говорится в сообщении.

Иллюстрация к отчёту мониторингового агентства Energyprom

В целом же в отрасли производства напитков заметен регресс, отмечают в агентстве: «В стоимостном выражении производство напитков за первые два месяца текущего года ушло в минус на 6,5%, до 25,4 миллиарда тенге (около 4,9 млрд рублей), против 27,2 млрд тенге (около 5,3 млрд рублей) за аналогичный период годом ранее. Регресс в отрасли наблюдается с 2015 года, когда объемы выпуска напитков сократились в сравнении с 2014 годом на 3,2%. Для сравнения, ранее, в 2014, годовой рост составлял 15,1%».

Отметим, ставка акциза в Казахстане с начала 2016 года равна 1380 тенге (270 рублей) за один литр 100-процентного спирта. Рост по сравнению с 2015 годом составил 15%.