Москва, 24 марта, 2016, 16:23 — ИА Регнум. О внезапном прекращении договора с ложным обоснованием со стороны Департамента имущества Москвы рассказал педагог-психолог негосударственного образовательного учреждения (НОУ) социального педагогического комплекса (СПК) «Бриз» Игорь Марковкин, выступая на пресс-конференции, посвященной созданию Объединения социально ориентированных некоммерческих организаций Москвы, которая проходит сегодня, 24 марта, в ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Марковкин

История НОУ СПК «Бриз» началась более 20 лет назад. По словам Игоря Марковкина, в учреждении существует ориентация на коллектив. Уделяется большое внимание способности человека находиться в коллективе. Педагог-психолог поделился и методикой работой, заявив, что в комплексе используют «деятельностный подход»: игры, работа с реальными объектами.

Помещение, в котором находится организация, принадлежит Департаменту имущества Москвы. Игорь Марковкин комментирует сложившуюся ситуацию: «Платили аренду, договор еще не истек. Однако он был внезапно прекращен. Причиной была названа несанкционированная перепланировка помещения, что нарушает условия договора».

Игорь Марковкин отметил, что образовательный центр может юридически доказать, что единственная перепланировка была осуществлена инжиниринговой компанией «Биллдекс». Это был капитальный ремонт, который осуществлялся согласно распоряжению Департамента имущества Москвы 2011 года.

Однако, несмотря на это, в сентябре 2015 года НОУ СПК «Бриз» получило уведомление о расторжении договора. Члены организации стали вести переговоры, писать письма, однако это не несло никаких результатов. По мнению Игоря Марковкина, решать вопрос с помощью судебного разбирательства также затруднительно.

На данный момент организацией рассматриваются альтернативные варианты, однако ее члены хотят остаться в помещении, а также в поле некоммерческой деятельности.

В связи с участившимися случаями, когда социальные организации оказываются на улице, ОООЗС «Родительское всероссийское сопротивление» выдвинула идею о создании Объединения социально ориентированных некоммерческих организаций Москвы, целями которого станут: совместная защита прав социальных организаций и их воспитанников, законотворческая работа в сфере взаимодействия городских властей и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также проведение совместных семейных, досуговых и просветительских мероприятий для москвичей.