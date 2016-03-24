Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Сценарист и режиссёр Шейн Блэк снимает в Голливуде новый фильм «Хищник», сиквел одноимённого боевика с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, популярного в конце 80-х. Об этом 22 марта Блэк рассказал в интервью американскому изданию Thrillist.

Цитата из к/ф «Хищник». реж. Джон МакТирнан. 1987. США Арнольд Шварценеггер

«Мне позвонили из кинокомпании, но сначала я был против», — сообщил режиссёр, — «Я сказал: «Фильмы типа AVP (имеется в виду экшн «Чужой против Хищника» 2004 — ред.) стоили определённых денег и были вполне ничего, я даже получал удовольствие от просмотра… Но никто не предпринял попытку сделать из них настоящее событие. Они были чем-то вроде просто другого «Хищника». И теперь Вы предлагаете мне снять еще одного?». На что получил ответ: «А что, если мы скажем, что хотим полностью перезапустить серию, и сделать новый фильм настоящим событием?» Тогда я поинтересовался, готовы ли они потратить значительную сумму, и когда получил утвердительный ответ, предложение стало звучать более интересно».

На вопрос о том, будет ли в новом фильме задействован Арнольд Шварценеггер, режиссёр уклончиво сообщил, что переговоры на этот счёт ведутся.

Сиквел снимают на киностудии 20th Century Fox Film Corporation, мировая премьера картины назначена на 28 февраля 2018 года. В российский прокат новый «Хищник» выйдет 1 марта.

Напомним, первый фильм франшизы с оригинальным названием «Хищник» вышел на экраны в 1987 году. Фантастический боевик был снят Джоном Мактирнаном в джунглях южной Мексики, главные роли в картине исполнили Арнольд Шварценеггер, Карл Уэзерс, Элпидия Каррильо, Билл Дьюк, Джесси Вентура.

По сюжету группа спецназовцев оказывается в джунглях Центральной Америки, где становится «дичью» для инопланетного охотника.

Напомним, Шейн Блэк, взявшийся за режиссуру сиквела, тоже фигурирует в первом «Хищнике», исполняя роль Рика Хоукинса. Известный сценарист впервые выступил как актёр, в перерывах между съёмками прорабатывая сцены к фильму «Последний Бойскаут» 1991.

На сегодняшний день в фильмографии Шейна Блэка сценарии 12 фильмов. В Голливуде он известен как один из создателей масштабных боевиков — блокбастеров конца 80-х — начала 90-х. Блэк работал над сюжетами всех четырёх частей «Смертельного оружия», «Последнего киногероя» 1993, «Железного человека 3» 2013.