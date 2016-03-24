Ереван, 24 марта, 2016, 16:04 — ИА Регнум. 1 марта не будет отмечаться в Армении как «день памяти жертв событий 1 марта 2008 года и общенациональный день протеста против государственного террора и репрессий».

Photolure 1 марта 2008 года

Правительство Армении на заседании 24 марта отклонило законодательную инициативу депутатов оппозиционной фракции «Армянский национальный конгресс», предложивших внести соответствующие дополнения в закон «О праздниках и памятных днях».

Министр юстиции Арпине Ованнисян подчеркнула, что в обосновании законодательной инициативы содержатся политические оценки в адрес различных государственных органов.

В частности, депутаты в обосновании указывают, что «хотя формально следствие по делу 1 марта продолжается, но, по сути, оно прекращено, и следственные мероприятия, оперативно-розыскные действия на деле не проводятся».

«Очевидно, что это политическая постановка вопроса. Эта и другие формулировки аналогичного характера показывают, что здесь озвучивается политическая оценка работы различных государственных органов и затем на основе этой политической оценки предлагается определенное правовое решение, которое также не вписывается в предмет регулирования закона «О праздниках и памятных днях», потому что здесь закреплены такие события, которые не вызывают ни у кого вопросов, к примеру, День памяти жертв Геноцида армян, День памяти жертв землетрясения, День памяти репрессированных, День победы и так далее, то есть праздники или памятные дни», — сказала министр.

Она также подчеркнула, что, «исходя из отсутствия понятий государственного террора и репрессий», правительство считает нецелесообразным принятие этой законодательной инициативы.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где по официальным данным победил, занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на конституционный запрет, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.

По мнению одного из авторов законопроекта Арама Манукяна, расследование событий 1 марта 2008 года так и не сдвинулось с мертвой точки, а власти предпринимают все возможные меры, чтобы замять дело.

На днях посол Евросоюза в Армении Петр Свитальски в эфире армянской службы радио «Свобода» заявил, что одним из ключевых вопросов в переговорах Евросоюз-Армения по-прежнему остается «расследование трагических событий 1 марта 2008 года, за которые до сих пор никто не понес наказания».

«Отдельной темой было расследование утверждений о нарушениях, имевших место во время прошедшего референдума. Мы также подняли вопрос трагических событий 1 марта 2008 года в Армении. Власти Армении должны дать ответы на эти вопросы и привлечь виновных к ответственности», — сказал дипломат.