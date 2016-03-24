Москва, 24 марта, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Не исключено, что в ближайшее время Первый чешско-российский банк лишится лицензии. Ведущий аналитик MFX Broker Артем Звягильский считает угрозу отзыва лицензии у ПЧРБ вполне реальной. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 марта, после того как в банке была назначена временная администрация.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

«Конечно, инсайдерской информации по поводу того, какая там ситуация, у меня нет, но я сужу по внешним признакам. С 21 марта ЦБ частично отключил банк от системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП), а это, чаще всего, заканчивается лишением лицензии», — отметил Звягильский.

Финансовый аналитик ГК EXNESS Сергей Кочергин также считает, что ЦБ РФ может отнять у ПЧРБ лицензию, если последний будет проводить незаконные или высокорискованные операции, приводящие к ухудшению качества активов, не соблюдать банковские нормативы. Однако, по его словам, это крайний случай: «В первую очередь АСВ попробует провести процедуру санации, которая подразумевает поддержку проблемного кредитного учреждения через выдачу ему кредита. В капитал проблемного банка могут войти, например, крупные госбанки и т. п».

Как пояснил Кочергин, в рамках процедуры санации юридические и физические лица смогут получить всю сумму (при банкротстве — гарантированно только физлица, но не более чем на 1,4 млн рублей).

Он также добавил: «На данный момент известно, что ПЧРБ отключен от системы банковских электронных срочных платежей, однако он продолжает выдавать вкладчикам деньги, но не более 100 тыс. рублей в день. Есть информация, что сложности у ПЧРБ возникли из-за ухудшения ситуации у его дочки в Чехии — Европейско-российского банка (который соответственно должен выполнять нормативы по достаточности капитала и т.д. перед Центральным банком Чехии). Полагаю, вкладчики ПЧРБ в такой ситуации постараются диверсифицировать риски и частично перевести средства в другие кредитные учреждения».

Напомним, что 24 марта Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского «Мико-Банка» и нижегородского банка «Богородский».

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, в санации нуждается не только банковский сектор, но и деятельность некредитных финансовых организаций, поэтому надо привыкнуть к постоянным новостям про отзыв лицензий и ужесточению требований к отчетности финансовых организаций.

«Если посмотреть на структуру банковского сектора и объем экономики России в целом, станет ясно, что такое количество кредитных организаций просто не сможет нормально зарабатывать, не нарушая законодательство. Более того, по неофициальной статистике до 80% кредитных организаций являются «прачечными», то есть обслуживают незаконные операции — этим и живут. Они надеются успеть заработать и уйти в тень или создать банковский мыльный пузырь (самый громкий пример — «Мастер Банк») и переложить ответственность по возврату денег вкладчикам на плечи государства».