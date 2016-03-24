Уфа, 24 марта, 2016, 15:46 — ИА Регнум.



bashkortostan.ru Герб Башкирии

В Башкирии нет единого мнения по оценке деятельности гражданина Турции Ахметзаки Валидова. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, региональным властям прежде всего нужно продвигать символы и героев, объединяющих жителей региона, а не разъединяющих.

В марте 2016 года общественный резонанс вызвало сообщение депутата Госдумы Алексея Журавлёва об ответе заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня. На депутатский запрос генеральному прокурору РФ, который касался деятельности в Башкирии общественного движения «Небесные волки» («Kук Бyре»), заместитель Юрия Чайки сообщил, что надзорное ведомство намерено провести проверку деятельности данного башкирского движения.

Поводом для запроса стали параллели между турецкой ультраправой организацией «Серые волки» и башкирским общественным движением «Небесные волки». Сообщалось, что обе организации объединяют общие идеи национализма и пантюркизма, унаследованные от одиозного идеолога тюркского сепаратизма Ахметзаки Валидова (Валиди).

По мнению Журавлёва, сложившиеся в результате политики Анкары российско-турецкие отношения могут «стимулировать возрождение пантюркистских идей в России и дать новое дыхание сепаратистским и экстремистским настроениям в обществе». Достаточно посмотреть на сайте этой организации отчёт о деятельности за 2015 год. «Кук буре» припоминается популяризация Валидова, участие в круглом столе по вопросу установки памятника Валидову в Уфе и тому подобные мероприятия.

По мнению некоторых общественников, в Башкирии насаждался «культ Валидова». «Мы до сих пор помним, как в 2010 году, в год 65-летия Великой Победы в Башкирии четвероклассников в обычных русскоязычных школах под угрозой двоек принуждали писать хвалебные сочинения о Валидове, — утверждает уфимец Михаил Еленин. — Только вмешательство общественности прекратило эту порочную практику».

В то же время даже апологеты культа Валидова не могли скрыть тот факт, что Валидов желал поражения СССР во второй мировой войне и отторжения Башкирии от России. Активный популяризатор валидовщины Амир Юлдашбаев свидетельствовал о воззрениях Валидова со слов его вдовы Назмии Тоган, с которой он беседовал незадолго до её смерти в 1994 году: «Мой супруг очень хотел поражения Советского Союза, так как он думал, что если распадется Советский Союз, Туркестан и Башкирия обретут самостоятельность. (Юлдашбаев А. М. Известный и неизвестный Заки Валиди в памяти своих современников. Уфа: Китап, 2000. С. 74−75 — прим. ИА REGNUM )

Как подчеркивают эксперты, «культ Валидова», участника басмаческого движения и пантюркиста, возник в Башкирии во времена правления Муртазы Рахимова сразу после «парада суверинитетов», при руководстве регионом Рустэмом Хамитовым культ сохранился, но был значительно смягчён.

Примеры насаждения культа. 23 июля 1992 года Национальной библиотеке Башкирии было присвоено имя Ахмет-Заки Валиди. В этом же году на бюджетные средства вышел документальный фильм-биография «Заки Валиди Тоган» (пр-во: киностудия «Башкортостан»). В Башкирии была учреждена общественная премия имени Ахметзаки Валиди Тогана, учреждена памятная медаль «Ахмет-Заки Валиди Тоган» — общественная награда местной Академии наук. Улицы в честь Валидова есть во многих населенных пунктах Башкирии, в его честь названы башкирские гимназии, скверы, открыты мемориальные доски, проводятся детские спортивные соревнования.

В связи со 120-летием Международной организации по совместному развитию тюркской культуры и искусства (ТюрКСОЙ) 2010 год был объявлен годом Ахмет-Заки Валиди, в Башкирии, тогда еще украинском Крыму и Турции прошла череда масштабных мероприятий. 26 августа 2010 года в районе Кечиорен Анкары (Турция) был открыт парк имени Ахмет-Заки Валиди. 125-летие Валидова, выпавшее на 2015 год, отмечалось уже менее пышно.

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Памятники Валидову установлены в Санкт-Петербурге, башкирских Сибае, Ишимбае Темясово, а также некоторых странах СНГ. Примечательно, что, по утверждениям СМИ, памятник Валидову в Сибае установлен на личные средства члена фракции «Единая Россия», заместителя председателя комитета Государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Андрея Назарова. Такой же памятник Назаров намеревался установить и в Уфе.

Вопрос об установке памятника Валидову в Уфе башкирскими националистическими организациями поднимался регулярно, каждое объявление республиканских властей о возможной установке памятника вызывало бурную реакцию общественности, и инициатива откладывалась под предлогом «нехватки средств». Характерны заголовки публикаций различных СМИ на эту тему: «Уфа против именования улицы в честь гражданина Турции Заки Валиди», «Башкирская общественность готова самостоятельно установить памятник Ахмет-Заки Валиди в Уфе», «В Уфе хотят установить памятник гитлеровцу», «В Уфе поставят памятник национализму».

Одним из последних выступлений против установки памятника Валидову стало обращение членов Исполкома РОО «Собор русских Башкирии» в адрес главы региона Рустэма Хамитова, опубликованное летом 2015 года. Как утверждают общественники, Валидов «желал поражения СССР в Великой Отечественной войне и появления на его обломках независимого Башкортостана», поэтому «гражданское почитание Валидова в нашем полиэтничном регионе является вредным явлением, которое негативно сказывается на межэтнической стабильности, а установка памятника данному историческому персонажу недопустима».

Политолог Ильдар Габдрафиков считает, что к фигуре Валидова нужно относиться более взвешенно. «Если герои, символы, отдельные исторические события или даты вызывают ненужный общественный ажиотаж, то задача властей и институтов гражданского общества не раздувать ситуацию, — подчеркнул собеседник ИА REGNUM. — Для одних отдельные герои всегда будут положительным символом, а для других — отрицательным, заострение внимания на этом приведёт к нарастанию конфликтной ситуации. Надо обращать внимание на другие символы, которые объединяют людей, делать их близкими и понятными».

Между тем уфимцы недоумевают, почему до сих пор одна из главных улиц Уфы, до 2007 года называвшаяся улицей Фрунзе, по сей день носит имя гражданина Турции Ахметзаки Валидова, желавшего поражения нашей стране в Великой Отечественной войне?