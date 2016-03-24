Москва, 24 марта, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Церемония вручения ежегодных премий Олега Табакова прошла в Москве в театре «Табакерка», сообщает The Moscow Post.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. М. Захаров. 1976. СССР «Голубой воришка» и «великий комбинатор»

Награды достались актрисе Наталье Теняковой, режиссеру Ивану Вырыпаеву и самому Олегу Табакову. Также премии удостоились режиссер Константин Богомолов, актриса Марина Зудина, меценат Ирина Прохорова, театровед Майя Туровская, актер Алексей Кравченко и другие. Кроме того, попечительский совет фонда Олега Табакова удостоил его премии «За актерский дуэт и овладение техникой «крупного плана» в искусстве драматического актера» в постановке «Юбилей ювелира».

В этом году премия вручалась в 21-й раз.

Премия учреждена народным артистом СССР Олегом Табаковым как знак благодарности за вдохновение, удивление и радость, полученные от работ, созданных в различных областях культуры и искусства. За предыдущие двадцать лет лауреатами премии стали более двухсот деятелей театра и кино, художников и меценатов, телеведущих и журналистов.