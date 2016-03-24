Вашингтон, 24 марта, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Ученые Стэнфордского университета обнаружили в головном мозгу крыс группу нейронов, отвечающих за склонность к риску, сообщает статья в журнале Nature.

hi-news.ru Нейроны мозга

Ранее учеными было отмечено, что склонность к принятию рискованных решений проявляется неодинаково не только у разных людей, но и у одного и того же человека в разные периоды времени. Ученые пытались выяснить, какой участок головного мозга отвечает за колебания склонности к риску. Кроме того, отмечалось, что люди, страдающие болезнью Паркинсона, испытывали сильное влечение к азартным играм после принятия лекарств, нацеленных на клетки, синтезирующие рецепторы дофамина 2-го типа (D2R).

Ученые отслеживали нейронную активность мозга крыс в ситуации, когда они стояли перед выбором принятия рискованного решения со случайными последствиями.

Нейробиологи обнаружили, что у крыс, избегающих риска, активность D2R-нейронов была сильнее. При помощи методов оптогенетики ученые смогли активизировать D2R-клетки рискующих животных, превратив их поведение в более осторожное.

Дальнейшее исследование этого вопроса поможет предсказывать влияние некоторых лекарственных препаратов на склонность людей к риску.