Йошкар-Ола, 24 марта, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Политическое затишье в Марий Эл, где единороссы потихоньку готовятся к праймериз, взорвало заявление депутата регионального парламента от КПРФ, руководителя одного из крупнейших в стране совхозов «Звениговский» Сергея Казанкова. Он будет бороться за мандат депутата Госдумы и создаёт со своими единомышленниками общественное движение «За Сергея Казанкова! За возрождение Марий Эл!» Эти заявления стали главной новостью дня и были озвучены 23 марта на специально созванном брифинге, который прошёл в открытом формате и собрал полный зал участников — от соратников и журналистов до блогеров, бюджетников, общественников, инициативных граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Казанков собрал союзников в движение

Принять участие в брифинге могли все желающие, что особо подчёркивало открытость и демократичность мероприятия, контрастируя с тоталитарными методами региональной власти. Переполненный зал стал свидетельством живого интереса жителей к этому политическому событию и лично Сергею Казанкову, который сформировал команду общественных лидеров, выступивших соучредителями движения, и может составить серьёзную конкуренцию на предстоящих выборах. То, что предвыборная борьба будет непростой для конкурентов, говорят и настроения избирателей по итогам прошлогодних выборов главы Марий Эл: Леонид Маркелов, возглавляющий республику 15 лет, с трудом получил половину голосов избирателей (50,76%), необходимых для победы, а его ближайший соперник-коммунист, малоизвестный в регионе руководитель Кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев набрал 32,33% голосов жителей Марий Эл. А в столице — Йошкар-Оле приезжий коммунист обошёл Маркелова.

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На этих выборах ставка сделана на земляка, возглавляющего крупнейшее и почти легендарное аграрное предприятие, широко известное и за его пределами. Отметим, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов не раз приводил совхоз «Звениговский» в качестве примера эффективного управления и работы предприятия, в том числе и на встречах с президентом Владимиром Путиным.

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На брифинге Сергей Казанков пояснил, что на выборах в Госдуму он будет идти «не от КПРФ исключительно, а от нашего народа», от всей своей родной республики: «Иду ради людей». И подчеркнул, что на своём опыте и в том числе на примере совхоза знает, «как работать» и «сделать республику успешной».

«Сегодня «Звениговский» — это крупное развивающееся предприятие», — сказал Сергей Казанков. Это крупнейший — если не самый крупный — налогоплательщик республики: в 2015 году было перечислено около 800 млн рублей налогов. Предприятие ежегодно наращивает темпы производства на 10−20% и увеличивает производственные мощности, расширяет ассортимент продукции. Если в 1997 году на свиноферме предприятия насчитывалось 12,2 тыс. голов, то сейчас — 192 тыс. голов свиней. Для сравнения, во всех хозяйствах соседней Чувашии в настоящее время насчитывается 165,5 тыс. голов свиней. В планах — запуск молочного завода.

Также растёт зарплата у рабочих (в 2015 году в среднем по предприятию составила 39 тыс. рублей при среднереспубликанской 22 тыс. рублей). Примечательно, что на предприятии ежегодно приходится увеличивать парковочную площадку для личного автотранспорта рабочих. Кроме того, ежегодно создаются новые рабочие места: сейчас здесь трудятся более 2,5 тыс. человек, в то время как 20 лет назад было всего 238. При этом посёлок, где расположено предприятие и живут 2,8 тыс. человек, расширяется и активно застраивается. Показательно, что более 200 работниц хозяйства ежегодно находятся в декретном отпуске, с улыбкой заметил Казанков. Отметим, по данным Маристата, в 2015 году рождаемость в целом по региону снизилась на 1,5%, а смертность возросла на 0,4%.

«Где бы я ни был в республике, на встречах у жителей первый вопрос — просьба взять их на работу на предприятие. Потому что с работой в республике очень сложно», — поднимает одну из острых проблем республики Сергей Казанков. По данным Департамента труда и занятости Марий Эл, численность безработных граждан по методологии МОТ в республике в среднем за 2015 год увеличилась на 1,8 тыс. человек, достигнув 19 тыс. человек, а уровень общей безработицы за этот период вырос с 4,8% до 5,3%.

«В мире кризис, а на нас это никак не сказывается. Хочется, чтобы и другие предприятия были такими же мощными и сильными, а республика вернула себе лидерство в стране не только по производству молока и мяса», — говорит Сергей Казанков, отмечая, что 30−40 лет назад Марий Эл была одной из первых в стране по ряду показателей во многом потому, что во главе республики стояло «грамотное руководство, которое вникало, помогало, направляло, и мы получали результаты».

Серьёзной опорой в борьбе за депутатский мандат станет созданное общественное движения «За Сергея Казанкова! За возрождение Марий Эл!», задача которого — объединить «все прогрессивные силы республики, которых не устраивает нынешнее положение дел в экономической, социальной и культурной сферах Марий Эл, а также политика правящей группы, коррупция, клановость и закрытость власти». Её цель — «работать на благо Марийского края и его жителей, проводя работу по улучшению социально-экономической ситуации». Единомышленники, выступившие соучредителями общественного движения, уверены, что оно «имеет все перспективы стать реальной силой на политической арене Марий Эл».

Учредителями общественного движения являются семь общественных организаций. Их руководители расположились в президиуме и выступили спикерами брифинга. Секретарь комитета марийского отделения КПРФ Геннадий Зубков, ставший модератором мероприятия, в своём выступлении опроверг домыслы о спонтанности выбора в качестве кандидата в Госдуму Сергея Казанкова, заявив, что решение было принято ещё 10 января 2015 года на бюро комитета. «Это человек земли, человек труда, который вместе с отцом возрождал предприятие. Он знает, что нужно делать в области села, может организовать производство и у него есть своё видение реализации проблем, которые остро стоят в республике», — сказал Геннадий Зубков.

Первый секретарь комитета республиканского отделения Коммунистического союза молодёжи Сергей Царегородцев выразил уверенность в том, что Сергей Казанков, на предприятии которого средний возраст сотрудников составляет 35 лет, не понаслышке знает проблемах молодёжи и готов их решать. И он может стать примером для молодёжи как «отличный семьянин» и «спортивный человек». О поддержке также заявили глава отделения общественной организации «Дети войны» Анатолий Устинов, руководитель отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Клавдия Ибраева, лидер отделения общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации» Александр Маслихин.

«Созданное общественное движение может поспособствовать консолидации сил. Наша республика занимает одно из последних мест по уровню жизни, поэтому за Марий Эл надо конкретно браться», — сказал руководитель отделения Союза советских офицеров Сергей Фирсов. «Вы человек состоявшийся, крепкий, уверенный, люди пойдут за вами», — отметила в завершение заслуженная артистка республики Раиса Данилова, подчеркнув, что она беспартийная.

В Госдуме шестого созыва Марий Эл представляет один депутат — представитель «Единой России».