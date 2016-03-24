Ростов-на-Дону, 24 марта, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Мусорная свалка на улице Фадеева, 20 в Первомайском районе Ростова-на-Дону, о которой узнали тысячи россиян после выхода публикаций в региональных и федеральных СМИ, ликвидирована. Об этом 24 марта сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра.

rostov-gorod.info Свалка в Ростове-на-Дону

Вывозили мусор, который горожанин тщательно собирал и складировал сначала в своем дворе, а затем и на улице в течение пяти лет, несколько дней подряд. Для проведения этих работ было привлечено девять самосвалов. КамАЗы то и дело вывозили отходы, затем вновь возвращались за новой партией мусора.

Всего с территории было вывезено 60 тонн мусора. Но почему власти не обратили внимания на свалочный очаг твердых бытовых отходов раньше, не уточняется. Говорится только о том, что в конце 2015 года Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о ликвидации свалки. Иск подала администрация Первомайского района, когда сил уже все это терпеть у соседей не было. Какая мера применена в отношении жителя дома, который может продолжить складировать мусор, также уточняется.

Напомним, что о мусорной свалке стало широко известно после публикации в социальной сети снимков, иллюстрирующих масштаб проблемы. «Как такое вообще возможно, куда смотрят соседи и администрация?! Это же не за один месяц образовалось. А сейчас дом уже не видно из-за гор мусора!» — написал в первых числах марта анонимный пользователь.