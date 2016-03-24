Ереван, 24 марта, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В ереванском аэропорту «Звартноц» проверяют информацию о якобы планируемом взрыве на борту самолета Ереван-Москва. На месте работают сотрудники Службы национальной безопасности, полиции, МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM в Ереване.

Аэропорт «Звартноц»

Правоохранительные органы Армении проверяют информацию о возможном взрыве на борту самолета «Ереван-Москва» компании «Вим Авиа», сообщили в пресс-службе полиции Армении.

По данным ИА REGNUM, в полицию Армении поступил анонимный сигнал о том, что на борту самолета компании «Вим Авиа», который должен вылететь из Еревана в 20:40, заложена бомба.

Однако, согласно онлайн табло аэропорта Домодево, самолёт авиакомпании еще находится в Москве и вылетит в Ереван в 15:55 по московскому времени.

Аэропорт «Звартноц» работает в штатном режиме, все рейсы выполняются согласно расписанию, сообщили ИА REGNUM в управлении гражданской авиации Армении. Там также сообщили, что соответствующие службы проводят проверки, и на данный момент информация подтверждение не получила.