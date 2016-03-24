Барнаул, 24 марта, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Чтобы попасть на выборы и в новый состав Алтайского краевого законодательного Собрания (АКЗС), двое барнаульских депутатов-оппозиционеров намерены участвовать в праймериз алтайского отделения партии «Единая Россия». Подробности сообщают корреспонденты программы «Наши новости» («НН»).

Коллаж реванш алтайских «единороссов»

«Справедливороссы» лишились одного из потенциальных кандидатов в региональный парламент: депутат барнаульской думы Дмитрий Аганов решил примкнуть к «Единой России» и подал заявку на праймериз от партии.

«В это время не стоит уходить в оппозицию, нужно объединяться. Поэтому я принял решение участвовать в праймериз», — пояснил «НН» Дмитрий Аганов.

Главный справедливоросс Сергей Миронов, посетивший накануне Барнаул, выбор барнаульского эсера не осудил.

А в «Единой России» решение оппозиционера называют ожидаемым и ждут новых кандидатов из числа несогласных.

«Для нас это ожидаемое событие. Проведены еще консультации с представителями от других политических партий», — заявил секретарь алтайского регионального отделения партии Борис Трофимов.

Напомним, ранее алтайские единороссы уже объявили, что взяли курс на обновление и максимальную открытость. По их оценке, в праймериз примут участие не менее 200 кандидатов.

Анатолий Вытоптов, представляющий «РПР-Парнас» в Барнаульской городской думе, тоже пошёл на единороссовские праймериз несмотря на то, что демократические силы на него рассчитывали. Говорит, что хочет пригодиться партии большинства.

«Праймериз — это открытая площадка, на которую могут заявиться все, кто заинтересован в развитии Алтайского края. Соответственно — я иду на праймериз «Единой России», — пояснил Анатолий Вытоптов.

Политическую переориентацию вышеупомянутых оппозиционеров можно считать своеобразным реваншем «единороссов» за проигрыш в выборах представительные органы в Камне-на-Оби, которые состоялись 13 марта 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этой выборной кампании представителям партии «Единая Россия» досталось всего 8 мандатов, тогда как «Справедливая Россия» заполучила 31 мандат из 40-а возможных.

Впрочем, накануне стало известно что победивший на выборах депутат-справоросс Каменского районного собрания депутатов Тарас Дробышев, откажется от мандата. Причина — судимость.

Интересно, что представители ЛДПР, получившие по итогам «каменских выборов всего одного своего представителя, заявили, что эффект от победы «справедливороссов» в Камне весьма сомнителен. «Ведь они, по сути, получили неуправляемую команду со своими интересами, цель которой — заполучить кресло главы», — заявляла ранее ИА REGNUM координатор алтайского отделения ЛДПР Евгения Боровикова.

«А что до «РПР-Парнаса», то партии придётся искать новых сильных сторонников. Впрочем, союзники у них уже появились — партия «Яблоко» изъявила желание идти с демократами одним блоком. На выборы в заксобрание оппозиционеры выдвинут около 70 человек. Однако, кто будут эти люди, политики пока сказать затрудняются», — отмечается в сюжете «Наших новостей».

«Мы бы так ни за что не сделали», — отреагировали на произошедшее алтайские коммунисты. Известно, что к выборной гонке КПРФ уже подготовила четверых кандидатов в Госдуму, ещё несколько десятков — в АКЗС. И покидать «красные» ряды пока никто, по заверениям партийцев, не собирается.

Напомним, в Единый день голосования в Алтайском крае состоятся не только выборы депутатов Госдумы РФ. Избрать необходимо также парламентариев в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС).