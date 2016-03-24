Чили, 24 марта, 2016, 20:05 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Экспедиция Кон-Тики 2

В юго-восточной части Тихого океана завершилась спасательная операция международной экспедиции «Кон-Тики-2»: все путешественники прибыли в чилийский порт Талькуано на борту корабля «Piloto Pardo» Береговой охраны ВМС Чили, который принял их с борта японского балкера «Hokuetsu Ushaka». Всего операция длилась четверо суток: с 17 по 21 марта 2016.

Решение о закрытии экспедиции «Кон-Тики-2» её лидер Торгейр Хиграфф принял 17 марта, и после этого обратился за помощью в Береговую охрану ВМС Чили. Команды плотов ожидали прибытия помощи не ранее чем через три дня — это минимальное время, за которое корабль-спасатель может прибыть в район, где шли плоты «Тупак Япанки» и «Рахити Танэ». Но, как выяснилось позже, вблизи, примерно в 260 милях, проходило коммерческое судно — балкер «Hokuetsu Ushaka» (приписано к Вануату), следовавшее порожняком из порта Ниигата (Япония) в Кальбуко (Чили). Капитан балкера Yun Sun Gug, получив информацию от Береговой охраны Чили, немедленно связался с компанией, которой принадлежит судно, и получив согласие на участие в спасательной операции, изменил курс с SE на S, и на скорости 15 узлов пошёл в район бедствия.

Евгений Штиль ИА REGNUM «Hokuetsu Ushaka» подходит к плоту. Завершение экспедиции «Кон-Тики 2»

Как сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM : «Экипажи плотов в это время готовились к эвакуации, упаковывая приборы, материалы и оборудование для предстоящего подъёма на борт спасателя. Примерно в полдень над плотами несколько раз в бреющем полёте пролетел военный чилийский самолёт, а вскоре команда плота «Рахити Танэ» заметила на горизонте приближающееся судно. Но когда оно подошло совсем близко, то изумлению путешественников не было предела: это оказался гигантский балкер (длина его 210 метров), ровные гладкие красно-чёрные борта которого возвышались над плотом на высоту 16 метров, стало понятно, что по верёвочной лестнице придётся подниматься на высоту пятиэтажного дома. Сверху полетели верёвки: суда пришвартовались друг к другу, гигант с трудом отрабатывал медленное движение плота, выбрасывая из труб клубы чёрного дыма: такое движение со скоростью «черепахи» — это просто чрезвычайный режим работы для мощного дизеля. Через минуту вдоль борта легла верёвочная лестница с тиковыми ступеньками, тут же опустились и верёвки для страховки и для подъёма грузов. Эвакуация началась!

Первой на подъём пошла самая опытная участница команды плота «Рахити Танэ» Лив Арнесен из Норвегии, которая имеет и полярный и горный опыт, умеет сохранять спокойствие в любых стрессовых ситуациях. Раскачивающаяся над водой лестница билась о гулкий борт балкера, сверху сильные парни страховали поднимающуюся женщину, медленно, но верно Лив достигла лееров и её буквально на руках перенесли на палубу. Тут же к ней подбежали врач и кок команды балкера: первый с вопросами о самочувствии и предложением присесть на лавку, второй с блестящим графином и тонким стаканом в руках, предлагая холодной воды.

Евгений Штиль ИА REGNUM Упаковка самого важного. Завершение экспедиции «Кон-Тики 2»

Казалось, что уж дальше всё пойдёт благополучно, но вот к подъёму приготовилась Лиза Те Хеухеу (Новая Зеландия), и уже схватившись за верёвочную лестницу вдруг на миг замешкалась, когда нужно было наоборот — быстро сделать первые несколько шагов вверх. Тут, на очередной волне, суда сошлись, и толстенное бревно 20-тонного плота ударяет о стальной борт спасателя. Левая стопа Лизы попадает между бревном и бортом, раздаётся хруст. Все буквально онемели от ужаса, но под воздействием адреналина от абсолютно новой для неё сложной ситуации отважная женщина только ойкнула и, словно не чувствуя боли, преодолела 16-метровый подъём — эти сотни ступенек наверх! — и только на надёжной палубе, когда можно было чуть успокоиться, буквально застонала от боли. Рядом уже был врач экспедиции «Кон-Тики-2» Сергей Гольцов (Тюменская область России) и врач балкера-спасателя Ден Чу: они осмотрели травмированную стопу и поставили в этих сложных условиях первый диагноз: перелом стопы, который далее, к cчастью, не подтвердился — оказался сильный ушиб, приведший к образованию гематомы».

Евгений Штиль ИА REGNUM Эвакуация. Завершение экспедиции «Кон-Тики 2»

Подъём всех семи членов экипажа на борт «Hokuetsu Ushaka» прошёл за полчаса, одновременно поднимались и грузы, личные вещи, оборудование. Капитан балкера Yun Sun Gug торопил всех, ведь ему ещё предстояло искать второй плот экспедиции. Как он объяснил корреспондент ИА REGNUM : «Первый плот мы вообще заметили случайно: нам передали его координаты и мы шли в эту заданную точку, как вдруг вахтенный, стоявший на мостике справа, крикнул — «Смотрите, что там?» ‑ и очень далеко, в двух милях справа по нашему курсу, мы разглядели в бинокль ныряющий в волнах объект! Так далеко он продрейфовал за 2 часа — с момента, когда мы получили его координаты. А могли и не заметить сразу, и потратить очень много времени на поиски во всём предполагаемом районе аварии!»

Евгений Штиль ИА REGNUM Плот уже оставлен экипажем. Завершение экспедиции «Кон-Тики 2»

Но такая спешка всё равно привела и к негативным моментам: на разрушенном плоту «забыли» самое важное из вещей, ради чего было столько потрачено и физических сил и душевных устремлений научного руководителя доктора Педро Де Ла Торре, да и всей команды «Рахити Танэ»: научный сенсорный зонд CTD и два компьютера, в которых заключались все данные измерений за 72 дня плавания, материалы рекордных глубоководных зондирований океана, колоссальный объём подводного фото‑ и видеоматериала, и многое другое. Далеко не все цифры своих исследований доктор Педро Де Ла Торре успел передать на Большую землю по спутниковой связи, а многие данные просто и невозможно было передать дистанционно. К тому же внутри самого исследовательского зонда, работавшего до последнего момента, хранилась измерительная информация. Жалко и сам зонд, и водозащищённые компьютеры: всё это собственность Норвежского университета науки и технологии и Норвежского института исследований вод (NIVA).

Когда хватились этих вещей, уже после того как балкер-спасатель тронулся с места событий, а разрушенный плот виднелся в двух милях позади него, то бросились к капитану с просьбой вернуться. Он проанализировал обстановку и отказался, вновь подтвердив, что сейчас гораздо важнее найти второй плот и эвакуировать его экипаж.

Сейчас ещё остаётся надежда, что пока плот совсем не рассыпался, оставшиеся на нём бесценные научные данные и вещи можно спасти! Поэтому научный руководитель экспедиции доктор Педро Де Ла Торре попросил с помощью Информационного агентства ИА REGNUM и других СМИ России и других стран распространить его сообщение: «Последний раз плот «Рахити Танэ» с моими исследовательскими данными и приборами на борту я зафиксировал в точке с координатами 39 градусов 33 минуты 01 секунда южной широты и 96 градусов одна минута четыре секунды западной долготы (было 17 марта 2016, около 13-ти часов местного времени, или это 18−00 по Гринвичу). Плот дрейфовал на север со скоростью примерно один узел. Анализируя далее обстановку — течение и ветер, я прихожу к выводу, что плот мог удалиться от этой точки на север-северо-запад. Прошу все суда, которые могут быть в этом районе, внимательно осматриваться и попытаться найти или остатки плота, или плавающие контейнеры с научными приборами и данными в них. Всё упаковано в полиэтиленовые контейнеры типа «Пеликан», которые не боятся воды и будут плавать сколь угодно долго. В случае обнаружения их, прошу сообщить через официальный сайт экспедиции «Кон-Тики-2» по электронной почте. Очень надеюсь на это чудо, надежда найти приборы и спасти массив измерений меня не оставляет!»

До второго плота «Тупак Япанки» балкер-спасатель шёл около трёх часов и точно также нашёл его в правом секторе, плот дрейфовал на север от первоначально сообщённой точки.

Евгений Штиль ИА REGNUM Плот подходит к «Hokuetsu Ushaka». Завершение экспедиции «Кон-Тики 2»

Эвакуация с него была более спокойной и чёткой — сказался опыт первой процедуры: удалось за чуть более часа поднять и всех людей, 7 человек, и почти все вещи и предметы с плота.

«Конечно, прощание с разрушенным судном, которое 72 дня несло тебя по Тихому океану, это тяжёлый момент», — поделился своими эмоциями врач экспедиции Сергей Гольцов, — «но мы сделали всё что могли. Океанские стихии всегда были и будут сильнее человека, а мы получили бесценный жизненный и экспедиционный опыт. К несчастью, у нас есть пострадавшая во время эвакуации, она получила травму стопы. Я провёл все необходимые врачебные действия в этой ситуации, стопа зафиксирована. На борту балкера есть отдельная госпитальная каюта, там пострадавшую разместили с максимальным комфортом».

Экипаж судна «Hokuetsu Ushaka» оказал прекрасный приём спасённым путешественникам: тёплые каюты, усиленное питание, связь. Капитан Yun Sun Gug лично провёл экскурсию по своему судну, с гордостью рассказывая об этом гиганте. Также он рассказал о другой спасательной операции, которую он провёл много лет до этого в Индийском океане.

Евгений Штиль ИА REGNUM Завершение экспедиции «Кон-Тики 2»

Через два дня балкер встретился с кораблём Береговой охраны ВМС Чили «Piloto Pardo» и на него была проведена пересадка команды экспедиции «Кон-Тики-2». Теперь уже путешественникам пришлось спускаться по той же верёвочной лестнице на 16 метров вниз, где на поверхности океана, в пластиковых моторных лодках, их подхватывали сильные руки моряков чилийской «Армады». Пострадавшую Лизу Те Хеухеу спускали вниз с помощью грузовой платформы на верёвке, всё прошло идеально, но до этого врач Сергей Гольцов на всякий случай усилил иммобилизирующий бандаж на её ноге, и как оказалось, не напрасно!

Весь спасённый багаж экспедиции также был переброшен на корабль Береговой охраны и суда разошлись друг с другом: грузовой балкер пошёл в порт Кальбуко, а военный спасатель взял курс на порт Талькуно чилийского города Консепсьон. Точно также военные моряки окружили участников экспедиции «Кон-Тики-2» тёплой заботой и вниманием. Капитан корабля Хосе Игнасио Марфул разрешил подниматься к себе на мостик, можно было даже всё фотографировать и снимать на видео за исключением некоторых военных отделений корабля. Пострадавшая участница экспедиции поступила под опеку военврача.

Евгений Штиль ИА REGNUM Спасенный научный экипаж на борту «Hokuetsu Ushaka». Завершение экспедиции «Кон-Тики 2»

Через два дня, 21 марта 2016, спасатель CNS OPV «Piloto Pardo» вошёл в военный порт Талькуано. За час до этого на палубу сел боевой вертолёт, в котором прибыл командующий 2-й военно-морской зоной ВМС Чили контр-адмирал Уильям Кортхорн (William Corthorn) с сопровождающими его офицерами. На пирсе корабль встречали посол Норвегии Хеге Аралдсен и консул России Владимир Прошин, которые поднялись на борт и лично приветствовали путешественников экспедиции «Кон-Тики-2». Также своими обязанностями занялись представители чилийской полиции и таможни. Быстро были проведены необходимые формальности и после 75 суток на воде участники экспедиции наконец-то ступили на твёрдую землю. Своими впечатлениями делится российский участник проекта рулевой Андрей Чесноков, один из немногих, кто прошёл оба этапа плавания и провёл в океане 120 дней: «Жаль, конечно, что мы достигли земли не на своих плотах «Кон-Тики-2», как мечтали об этом, но, всё равно, сам момент возвращения на твёрдую землю — удивительно радостный и волнующий! Спасибо всем, кто нам помог справиться с этой непростой ситуацией, в которую попала наша экспедиция: морякам балкера «Hokuetsu Ushaka», военным спасателям «Армада де Чили» корабля «Пилото Пардо», капитанам этого коммерческого судна и боевого корабля! Конечно, за нас не только волновались родные и близкие, и друзья, но и вся Россия — мы это остро чувствовали там в океане. Спасибо всем!»

При расставании на выходе с корабля командир спасателя «Пилото Пардо» капитан Хосе Игнасио Марфул пошутил: «Ну, теперь-то, после такого опасного случая, вы перестанете отправляться в такие экстремальные путешествия!?», на что русские немедленно отреагировали: «Что вы, вовсе нет! Это действительно бесценный опыт для путешественников, но только опыт. Стремление исследовать нашу планету остаётся в нас всегда!»

В ближайших планах участников экспедиции «Кон-Тики-2» проведение в Чили научной конференции, отдых, и далее все самостоятельно разъезжаются по домам в свои страны.

Российские участники проекта планируют провести встречу в Центре науки и культуры России в Сантьяго.

Международная экспедиция «Кон-Тики-2» провела два плавания по Тихому океану: первый этап от порта Кальяо (Перу) до острова Пасхи завершился успешно, в ноябре-декабре 2015, за 43 дня, два бальсовых плота конструкции древней цивилизации инков прошли 2000 миль. Второй этап начался 06 января 2016: два экипажа, 14 путешественников из Норвегии, Швеции, Новой Зеландии, Перу и России, провели на плотах 72 дня, прошли в целом более 2800 миль, но смогли только на 1000 миль приблизиться к берегам континента Южной Америки. Спасательная операция была проведена на кромке «Ревущих Сороковых» широт Тихого океана примерно на середине пути от острова Пасхи до континентальной территории Чили.