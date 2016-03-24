Москва, 24 марта, 2016, 14:32 — ИА Регнум. «Единственный шанс для досуговых центров — и таких уникальных, как «Развитие», — мы видим в том, что им нужно объединяться», — заявил сегодня, 24 марта, активист ОООЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Сергей Николаев на пресс-конференции, посвященной объединению социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Однако этого недостаточно, обязательно нужна широкая поддержка граждан и общественных организаций», — подчеркнул общественник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Николаев

Активист РВС напомнил о ситуации, сложившейся вокруг социального центра «Развитие», который по непонятным для общественности причинам вдруг проиграл конкурс на занимаемое им 25 лет помещение до тех пор никому не известной АНО «Поколения спорта». Про данную организацию, рассказал Николаев, «удалось выяснить то, что ее глава — некто Грачев — как минимум знаком с главой муниципального совета депутатов района «Мещанский» Александром Закускиным».

Активист рассказал о похожей, по его мнению, ситуации, которая произошла в московском районе Хамовники, где в это время депутатом был нынешний глава управы района «Мещанский» Дмитрий Башаров. «Там автономная некоммерческая организация, которая победила в конкурсе у давно существующей уважаемой в районе организации, была зарегистрирована прямо на Башарова, — рассказал Николаев. — Но, путем поднятия информационной волны, привлечения внимания СМИ и жителей района, старый социальный центр удалось отстоять. После чего Башаров Дмитрий ушел в Мещанский район на должность главы управы, можно сказать, на повышение». Активист также добавил, что, по его мнению, Башаров уже в новом качестве и новом районе повторил рейдерскую атаку еще раз. «И как мне это видится, попробовал это сделать еще раз», — констатировал общественник.

Активист РВС назвал примечательным факт, что «все участники попытки захвата социального центра «Развитие» — глава управы Дмитрий Башаров, депутат районного собрания Александр Закускин — члены партии «Единая Россия».

Напомним, что сегодня, 24 марта, в пресс-центре ИА REGNUM проходит пресс-конференция, посвященная созданию Объединения социально ориентированных некоммерческих организаций Москвы.