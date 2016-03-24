Сочи, Краснодарский край, 24 марта, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В России может появиться список туристских маршрутов, которые небезопасны для жизни и здоровья отдыхающих. С предложением определить такие маршруты выступило министерство культуры РФ. Как сообщила на заседании в Сочи директор департамента туризма и региональной политики ведомства Ольга Ярилова, предполагается принять ряд законодательных изменений и ввести такие новые понятия, как «туристский маршрут» и «туристский маршрут, представляющий повышенную опасность».

komanda-k.ru Агурские водопады

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Кроме того, предлагается провести обязательную аттестацию экскурсоводов для создания у России имиджа безопасной для туризма страны. Как пояснила Ярилова, нововведения направлены на защиту прав потребителей и на обеспечение безопасности туристов при прохождении туристских маршрутов повышенной опасности.

«Это позволит создать прозрачность и контролируемость рынка экскурсионных услуг», — цитирует РИА Новости слова руководителя департамента.

Напомним, на местном уровне, в частности, в Сочи, некоторые опасные экскурсионные маршруты уже выявлены на территории национального парка. Все они пролегают по горам, но на многих тропах на опасных участках даже нет перил. Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура летом прошлого года посчитала, что это угрожает жизни и здоровью туристов. Тогда для устранения нарушений были закрыты маршруты «Природный комплекс Агурское ущелье — водопад», «Свирское ущелье», «Мамедово ущелье».

Добавим, что в Сочи в течение трех дней будут обсуждаться проблемы внутреннего и въездного туризма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края, выездное заседание комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященное этому вопросу, будет проходить в олимпийской столице 23−25 марта. Участники заседания подведут итоги развития туризма в России в прошлом году и представят прогнозы на 2016 год. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы законодательного регулирования туристской деятельности, в том числе классификации средств размещения, аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников. В программе заседания также заявлено обсуждение развития круизного и яхтенного туризма и скоростного пассажирского сообщения в Азово-Черноморском бассейне.