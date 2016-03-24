Калининград, 24 марта, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Калининградская полиция раскрыла резонансное убийство директора лицея №35, заслуженного учителя России Владимира Кобера. Выступая с отчётом перед депутатами Калининградской облдумы, начальник регионального управления МВД Евгений Мартынов заявил, что предполагаемой заказчицей тяжкого преступления выступила гражданская супруга Кобера.

39.mvd.ru Задержанная гражданская супруга педагога

По словам Мартынова, сожительница привлекла к совершению преступления трёх своих знакомых, которые к настоящему времени задержаны. При этом, как предполагает следствие, соучастники преступления хотели лишь «напугать» 63-летнего педагога.

Полицейские изъяли у задержанных имущество, похищенное из квартиры директора, а также три самурайских меча, вероятно имеющие отношение к совершённому преступлению.

Руководитель УМВД также прокомментировал слухи, циркулирующие по Калининграду, о версии убийства — месть директору за его развратные действия к несовершеннолетним школьницам.

«Я сейчас не хочу это дело комментировать и давать оценку в части, касающейся развратных действий против несовершеннолетних. Я думаю, время покажет, — сказал Мартынов. — Была у нас оперативная информация, над которой мы работали, но она не получила своего подтверждения. То, что вы говорите, что много слухов и есть информация в сетях. Я лично изучал, смотрел, наблюдал за этой темой. Но официального заявления со стороны девушек, женщин, к нам не поступало».