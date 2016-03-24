Калининградская полиция раскрыла убийство заслуженного учителя России
Калининград, 24 марта, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Калининградская полиция раскрыла резонансное убийство директора лицея №35, заслуженного учителя России Владимира Кобера. Выступая с отчётом перед депутатами Калининградской облдумы, начальник регионального управления МВД Евгений Мартынов заявил, что предполагаемой заказчицей тяжкого преступления выступила гражданская супруга Кобера.
По словам Мартынова, сожительница привлекла к совершению преступления трёх своих знакомых, которые к настоящему времени задержаны. При этом, как предполагает следствие, соучастники преступления хотели лишь «напугать» 63-летнего педагога.
Полицейские изъяли у задержанных имущество, похищенное из квартиры директора, а также три самурайских меча, вероятно имеющие отношение к совершённому преступлению.
Руководитель УМВД также прокомментировал слухи, циркулирующие по Калининграду, о версии убийства — месть директору за его развратные действия к несовершеннолетним школьницам.
«Я сейчас не хочу это дело комментировать и давать оценку в части, касающейся развратных действий против несовершеннолетних. Я думаю, время покажет, — сказал Мартынов. — Была у нас оперативная информация, над которой мы работали, но она не получила своего подтверждения. То, что вы говорите, что много слухов и есть информация в сетях. Я лично изучал, смотрел, наблюдал за этой темой. Но официального заявления со стороны девушек, женщин, к нам не поступало».