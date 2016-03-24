Бухарест, 24 марта, 2016, 13:46 — ИА Регнум. «Общая цель Румынии и Турции состоит в обеспечении стабильности и безопасности в регионе Черного моря», — заявил в ходе визита в Анкару президент Румынии Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Он также выступил с критикой действий России, которая «последовательно наращивает военное присутствие в регионе, нарушая международные нормы и игнорируя договоренности и обязательства в сфере безопасности на европейском уровне».

«На Востоке мы стали свидетелями незаконной аннексии Крыма и постоянного укрепления военного потенциала, с целью расширения влияния, как в регионе, так и за его пределами, как это произошло в Сирии», — продолжил Йоханнис.

Он добавил, что ожидает от саммита НАТО, запланированного на июль в Варшаве, решительных мер по «повышению уровня безопасности» на Черном море. В том же контексте Йоханнис назвал «крепким и весьма динамичным» сотрудничество Бухареста с Анкарой и высказался за «сближение» Турции с ЕС.

Президент Румынии прибыл с официальным визитом в Анкару 23 марта. Он был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и, как отмечают румынские СМИ, в президентском дворце в Анкаре его встретили 21 залпом пушек и торжественной церемонией с участием 132 солдат.