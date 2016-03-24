Ярославль, 24 марта, 2016, 12:01 — ИА Регнум. У Ярославского фонда капремонта есть две недели, чтобы вместе с областным правительством доработать краткосрочный план и актуализированную программу капремонтов многоквартирных домов.

фото сайта duma.yar.ru

Предложенный проект плана и программы раскритиковали 23 марта члены комитета облдумы по ЖКХ. Они отметили, что пока на 2016 год в программе запланированы только подготовка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы, которые не успели сделать в прошлом году. Муниципальные образования также выразили несогласие с этими планами.

«В комитет поступили возражения из шести районов области — Рыбинск, Переславль-Залесский, Ростовский район, Данилов, Гаврилов-Ям и другие, которые высказывают серьезные разногласия с предлагаемым краткосрочным планом и актуализированной программой капремонта», — цитирует председателя комитета по ЖКК Виктора Тамарова сайт Ярославской областной Думы.

Председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Николай Бирук в свою очередь отмечает, что в предложенном правительством проекте плана нет ответов на вопросы, которые ранее ставились депутатами перед правительством.

«В частности, нет понимания по 2016 году: что будет с домами, на которые в районах уже подготовили строительно-технические заключения? И, конечно, необходимо учесть пожелания муниципальных образований. Считаю, что план надо доработать», — пояснил Николай Бирук.

Но в правительстве и фонде капремонта считают, что на учет всех замечаний потребуется не меньше месяца, а потому план надо принимать в том виде, в каком он есть.

«Включать поправки от муниципальных образований бессмысленно, мы уже не успеем», — заявил и.о. руководителя фонда Олег Ненилин.

«Все поправки от муниципальных районов — это строительно-монтажные работы. Мы же говорили, чтобы не получить коллапса, как в 2015 году, подготовить в этом году только проекты и подготовиться к сезонности проведения работ», — утверждает заместитель председателя областного правительства Наталья Шапошникова.

И.о. главы областного фонда капремонта Олег Ненилин поддерживает эту позицию, отмечая, что включать в план поправки от муниципальных образований не имеет смысла из-за нехватки времени. Но депутаты подчеркивают, что с мнением муниципалитетов необходимо считаться, особенно, если правительство планирует переложить на плечи местных властей функции технических заказчиков при осуществлении ремонтов.

«Мы давно говорим фонду, что в 2016 году фокус внимания переносится на муниципальные районы. Ваши предложения — сосредоточиться только на ПСД — встретили критическую реакцию и Попечительского совета фонда. Совет рекомендовал в план работ включить не только проектирование, но и строительно-монтажные работы. Фонд, видимо, пренебрег этим решением. Собирайте все муниципальные образования и объясняйтесь с ними», — предложил Виктор Тамаров.

Критика в адрес регионального фонда капремонта идет на фоне развернувшейся борьбы за пост его председателя, в которой кроме самого Олега Ненилина принимает участие и один из его критиков — депутат Роман Фомичев. Сам конкурс затянулся из-за того, что ни один из претендентов не смог пройти тест Минстроя, являющийся обязательным. Всё это вносит сумятицу в работу фонда.