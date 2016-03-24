Пекин, 24 марта, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель Maserati представил жителям Китая свой первый кроссовер Maserati Levante. Согласно заявлению официального представителя, продажи кроссовера начнутся уже в июле 2016 года.

fengsung.com Maserati Levante

Maserati озвучили стоимость Levante для китайского рынка. Базовая версия кроссовера обойдется покупателям в 1 млн юаней ($149 тыс.). Стоимость спортивной версии будет объявлена позднее, пишет «Тайпин цичэ».

Обе версии автомобиля будут оснащены 3-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 350 л.с. В спортивной версии тот же самый двигатель будет незначительно доработан, в результате чего его мощность будет равна 430 л.с.

Полноприводный Maserati Levante будет поставляться только с автоматической трансмиссией. Итальянский автопроизводитель установил в своем первом кроссовере 7-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач.

Разгон до 100 км/ч у базовой версии автомобиля занимает 6 секунд. Спортивная версия достигает этой отметки на 0,7 секунд быстрее.

Продукция Maserati крайне непопулярна в КНР — в 2015 г. было продано всего 10 тыс. автомобилей этой марки. Вывод Maserati Levante на китайский рынок может изменить ситуацию в лучшую сторону.