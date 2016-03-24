Таллин, 24 марта, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Ситуация с безопасностью в Европе драматически изменилась с момента аннексии Крыма, и Эстония отреагировала на эти изменения укреплением своей военной государственной обороны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 марта, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на итоги встречи в Вашингтоне находящегося с визитом в США премьер-министра Эстонии, главы праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса со спикером палаты представителей США Полом Райаном.

Кукрыниксы. «НАТО»

На встрече обсуждались вопросы безопасности в Европе, договора о свободной торговле между Евросоюзом и США, налоговой системы Эстонии, а также деловые и торговые отношения с Соединенными Штатами Америки.

Участники встречи единодушно осудили жестокие теракты в Брюсселе и констатировали, что в этот трудный час Европа и Соединенные Штаты должны бороться с угрозой плечом к плечу. Рыйвас пообещал, что эстонское правительство будет последовательно поддерживать расходы Эстонии на оборону на согласованном уровне, прибавляя к ним расходы на прием сил союзников, что в сумме составляет даже больше 2% ВВП.

Рыйвас подчеркнул, что «в рамках коллективной обороны НАТО важно усиливать убедительную для восточного крыла альянса политику устрашения». Он добавил, что отсутствие убедительного устрашения может привести к неверному расчету тех, кто вынашивает агрессивные планы.

Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас приветствовал решение администрации США многократно увеличить объем расходов на присутствие в Европе и выразил надежду на то, что Конгресс одобрит это предложение. «Продолжительное военное присутствие США в Европе играет ключевую роль», — подтвердил Рыйвас Райану.

Спикер палаты представителей США Пол Райан поблагодарил Эстонию за хорошие союзнические отношения и выразил признательность за ее приверженность безопасности, а также за вклад двух процентов ВВП в государственную оборону.

Напомним, 21 марта Рыйвас встретился с руководством американской корпорации Textron Inc., с которым обсудил возможности сотрудничества с оборонными предприятиями Эстонии. Подробности переговоров не сообщаются, но отмечается, что корпорация Textron Inc. основана в 1923 году и выпускает наряду с вертолетами марки Bell и самолетами марки Cessna большое количество продукции военного назначения.