Калуга, 24 марта, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня, 24 марта, в калужском пригороде Анненках, на ходу загорелся экскурсионный автобус КАВЗ, перевозивший детей из подмосковной Дубны, в Полотняный завод Калужской области.

vest-news.ru Пожар в школьном автобусе

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, во время движения по маршруту произошло самопроизвольное возгорание в моторном отсеке. Автобус был своевременно остановлен и дети были выведены из салона в безопасное место.

Автобус сгорел до приезда пожарных. Пострадавших нет. В настоящее время, движение на дороге перекрыто. Образовалась огромная пробка из автомобилей. Детей забрал другой автобус и они продолжили экскурсию по калужскому региону.