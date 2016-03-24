Москва, 24 марта, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Официальная Москва обеспокоена продолжающимися провокациями на грузино-югоосетинской границе в виде умышленной порчи предупредительных информационных знаков, инженерных заграждений, а также несанкционированных вторжений на территорию Южной Осетии грузинских граждан и наблюдателей Миссии ЕС. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД РФ от 24 марта.

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«Представители Цхинвала вновь предупредили Тбилиси об ответственности за негативные последствия подобных инцидентов и напомнили о необходимости строгого соблюдения режимов межгосударственных границ, в том числе местным населением», — говорится в тексте.

Как отметили в ведомстве, представители Абхазии, России и Южной Осетии озабочены ростом военного сотрудничества между Грузией и НАТО: «Учитывая сохраняющиеся претензии Тбилиси на территории обеих независимых республик, усиление наступательного потенциала грузинской армии и рост числа совместных грузино-натовских военных учений вызывают в Сухуме и Цхинвале обоснованное беспокойство, подрывают многосторонние усилия по стабилизации обстановки в Закавказье. Югоосетинская сторона также выразила тревогу в связи с имеющейся информацией о подготовке террористов для ИГИЛ в районе Панкисского ущелья Грузии».

Дипломаты подчеркнули, что большинство участников встречи по безопасности и стабильности в Закавказье, включая сопредседателей, поддержали принятие в Женеве краткого совместного заявления по обозначенной проблеме в качестве первого шага на пути к юридически обязывающим соглашениям между Абхазией, Грузией и Южной Осетией: «Однако грузинские представители вновь уклонились от согласования этого документа».

Москва, Сухум и Цхинвал, отметили в министерстве, указали на контрпродуктивный характер регулярно тиражируемых Грузией в международных организациях так называемых докладов о ситуации с «правами человека на оккупированных территориях»: «Наряду с продолжающимися усилиями Тбилиси по ежегодному продвижению в Генассамблее ООН политизированной резолюции по беженцам это препятствует обсуждению данных вопросов в Женеве. Республики Абхазия и Южная Осетия заявили, что продолжат добиваться участия своих представителей в рассмотрении этой темы в Нью-Йорке с целью доведения до международного сообщества объективной информации о гуманитарной ситуации в своих государствах».

Напомним, в декабре 2015 года российские власти смягчили процедуру выдачи виз для граждан Грузии. Начиная с 23 декабря 2015 года для граждан Грузии деловые, рабочие, учебные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы оформляются вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым по действительным приглашениям, выдаваемым в установленном порядке органами ФМС России.