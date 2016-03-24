Москва, 24 марта, 2016, 09:59 — ИА Регнум. В Москве появится 21 километр выделенных полос для общественного транспорта, заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает портал правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дорожное движение в Москве

В ЦОДД пояснили, что выделенные полосы создадут на 10 улицах: на Широкой, Череповецкой, Вешняковской, Харьковской, Лескова, Подольских Курсантов, Мневники, Хорошёвском шоссе, на Лианозовском проезде и Свободном проспекте.

«В этом году мы запроектировали ввод выделенных полос на данных участках. Дата ввода пока не известна», — отметили в пресс-служба.

Напомним, в столице действует 20 полос для общественного транспорта. Доступ автомобилистов на полосы допускается в выходные и праздничные дни. Штраф за выезд на полосу составляет 3 тыс. рублей.