Краснодар, 24 марта, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Государственный долг Краснодарского края неумолимо растёт. Только за последний месяц регион нарастил свои обязательства перед кредиторами на 5 млрд рублей. На 1 марта госдолг Кубани превысил 150,255 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта со ссылкой на данные, опубликованные Минфином РФ. По этому показателю край обогнал российскую столицу, госдолг которой составляет 141,785 млрд рублей, и вышел в абсолютные «антилидеры» среди регионов России. Сумма заемных средств, накопленная только одним Краснодарским краем, сравнима по объему с госдолгом целого Дальневосточного федерального округа (на 1 марта он составил 155,1 млрд рублей).

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Госдолг Кубани за месяц не изменился и остается вторым по объему после Москвы

Основная часть госдолга Краснодарского края — это бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы РФ, — почти половина от общей суммы или 71,271 млрд рублей. Немногим меньше — 59,113 млрд рублей — это кредиты, полученные от иностранных банков, кредитных организаций и международных финансовых организаций. Отметим, что процентные ставки в таких кредитных организациях обычно достаточно высоки. На государственные бумаги и госгарантии субъекта РФ приходятся более 19,8 млрд рублей.

Добавим, что на Кубань приходится более половины всего государственного долга регионов Южного федерального округа, который превысил 275,78 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2016 год Краснодарский край принял профицитный бюджет. Общий объем доходов утвержден в сумме 194,394 млрд рублей, расходов — 193,588 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга Краснодарского края на 1 января 2017 года обозначен в сумме 143,716 млрд рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям края в сумме 9,9 млрд рублей. Профицит краевого бюджета составил 806,1 млн рублей.