Вашингтон, 24 марта, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Претендент на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Великобритания выйдет из ЕС из-за ситуации с миграцией, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«С учетом того безумия, которым сопровождается ситуация с миграцией, когда люди приезжают массово отовсюду, я думаю, что Великобритания выйдет из блока, это моё мнение», — подчеркнул он в интервью британскому телеканалу ITV, опубликованному 24 марта.

В ранее опубликованных частях интервью миллиардер сделал несколько скандальных заявлений, в том числе о том, что представители мусульманской общины делают недостаточно для предотвращения участия своих единоверцев в террористической деятельности.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из ЕС состоится 23 июня 2016 года. Решение о его проведении парламент страны принял после саммита ЕС, на котором был согласован пакет мер по реформированию этой структуры.