Владивосток, 24 марта, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Начался сезон возвращения на родину приморцев, проводящих зиму в Таиланде. По их словам, жизнь в Королевстве улыбок становится все сложнее с каждым годом для тех, кто пытается там заработать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

polosaty.ru Тайский курорт

«Вряд ли в следующий зимний сезон я снова поеду в Таиланд работать гидом. Предыдущие шесть лет мне это прекрасно удавалось. Но теперь представители тайского турбизнеса все чаще требуют от властей Королевства запретить совсем работу иностранных гидов. Они недовольны, прежде всего, конкурентами из России (большинство которых из Приморья) и из Южной Кореи», — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM житель Владивостока, работающий гидом с личным авто Леонид Васильев.

Недовольство тайцев направлено на так называемых «серых» гидов, которым для легальной работы ставятся всевозможные законодательные препоны в Таиланде. Тайские экскурсоводы же заявляют все чаще о финансовых потерях из-за русских «серых» гидов, отбирающих нишу труда у местных коллег на незаконных основаниях. При этом тайцы утверждают, что их местные коллеги, владеющие русским языком, все сплошь дипломированные специалисты.

Также представителям тайского турбизнеса не нравится, что большинство броней гостиниц и авиаперелетов нашими туристами делается непосредственно в России. Это дает заработок российским туркомпаниям, но не тайским.

«Однако мы заботимся, прежде всего, об удобстве наших путешественников, для которых Таиланд — самое популярное направление, — комментирует ситуацию менеджер одного из приморских туристических агентств Наталья Малышева. — Я прекрасно понимаю тайцев, их законы в области туризма нацелены на защиту местных туркомпаний, гидов и т. п. Но для меня, как для российского, приморского сотрудника туротрасли, важнее комфорт моих клиентов. А их, как показала практика, совсем не устраивает качество сервиса на русском языке: пусть тайские гиды имеют дипломы о владении русским языком, но в действительности очень часто бывает тяжело слушать их весьма ломанный русский. Поэтому наши туристы в качестве экскурсоводов предпочитают своих соотечественников, работающих в Таиланде».

Подобное положение дел существует и в отношении корейских туристов и гидов в Таиланде. Часто туристы из Страны утренней свежести заказывают экскурсии у своих же, корейских граждан, говорящих на чистом корейском, а не у тайских гидов, имеющих сильный акцент. Это также тревожит тайский турбизнес.