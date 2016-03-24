Грозный, 24 марта, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Два жителя Чечни задержаны по подозрению в мошенничестве. Они пытались заработать на верующих, обещая им организовать паломничество в Мекку за умеренную плату. Предложение об этом злоумышленники выложили в сети Интернет.

M.wanhuajing.com Кааба

Однако после получения денег выполнять условия договора никто не собирался, сообщает Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».

Один из мужчин — уроженец Гудермеса Хусейн Абдурашидов — предлагал всем желающим за 2000 долларов совершить хадж. По словам молодого человека, сам он должен был получить право на бесплатную поездку в Мекку, если привлечет 50 клиентов. На таких условиях он договорился сотрудничать со своим работодателем. Организовывал предприятие Абубакар Сайдулалиев, который обещал поездку в хадж за вознаграждение в 50 долларов с каждого клиента.

Однако начать свою мошенническую деятельность злоумышленники не успели. Сообщением в интернете заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Они призвали верующих помнить, что, обращаясь к частным лицам в стремлении совершить хадж, те рискуют стать жертвой мошенников.

Прихожане должны знать, что в настоящее время паломничеством занимается Духовное управление мусульман республики. В текущем году для Чечни выделена квота на 2600 верующих и прием документов для совершения хаджа уже ведется.

Отметим, в прошлом году Чеченской Республике также было выделено 2600 квот на хадж. Чечня и Ингушетия — единственные регионы СКФО, кто освоил все выделенные квоты. Во всех остальных субъектах СКФО, а также в Адыгее и Краснодарском крае зафиксировано снижение спроса на поездки в хадж из-за повышения цен на поездку.