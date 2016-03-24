Цзинань, Китай, 24 марта, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Трое граждан КНР стали жертвами непрекращающихся проливных дождей в провинции Цзянси.

fullhdoboi.com Проливной дождь

Два человека погибли в результате схода оползня на участок высокоскоростной трассы в округе Лунань. Еще один человек скончался от полученных травм в результате камнепада неподалеку от Ганьчжоу, пишет «Наньцзао жибао».

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Национальной комиссии по борьбе с наводнениями и засухой, количество выпавших осадков в провинции Цзянси многократно превышает норму.

В ряде округов провинции за последние 5 дней выпало более 168 мм осадков. Спасательные службы и полиция переведены на усиленный режим работы.

Около 4 тыс. человек были эвакуированы из Ганьчжоу. Более 4,5 тыс. га посевов были уничтожены. Власти сообщают, что 269 семей лишись своих домов.