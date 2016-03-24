Центробанк отозвал лицензию у банка «Богородский»
Москва, 24 марта, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Банк России с 24 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Богородский» (город Богородск, Нижегородская область), сообщается на сайте регулятора.
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Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что банк «Богородский» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк «Богородский» занимал 476 место в банковской системе РФ.