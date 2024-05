Вашингтон, 24 марта, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Ученые из Университета Тафтса и Медицинской школы Мичиганского университета обнаружили в ДНК человека части генома десятков эндогенных ретровирусов, причем один из них сохранен полностью и может быть воспроизведен, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

lijecnik.hr ДНК человека

Ученые исследовали геном двух с половиной тысяч человек из разных регионов мира. У некоторых из них были обнаружены 19 новых частей ДНК, оставленных вирусами, которыми предки переболели сотни тысяч лет назад.

Один вирусный геном, получивший название Xq21, обнаружен целиком. Он стал вторым древним вирусом, обнаруженным в человеческой ДНК.

Ученые считают, что примерно 8 процентов человеческого ДНК являются следами древних вирусов и определяют наличие в человеческом организме способностей, необходимых для выживания.

Открытие позволит ученым исследовать эпидемии, пережитые человечеством в прошлом, и понять механизмы взаимного влияния людей и вирусов.