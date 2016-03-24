Кемерово, 24 марта, 2016, 08:34 — ИА Регнум. В 2016 году в Кузбассе планируется отремонтировать 191 км пути, что более чем в полтора раза превышает объем работ, выполненных в 2015 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

rzd.ru Ремонт железнодорожных путей

В частности, будет модернизировано 27,5 км пути, капитально отремонтировано 48,6 км пути, разные виды ремонта будут проведены на 76 км пути. Кроме того, более чем на 38 км пути старые рельсы заменят на новые. Модернизация коснется перегонов Топки — Ишаново и Тальжино — Томусинская, и станции Тальжино.

Капитальный ремонт выполнят на восьми перегонах и станциях, в частности, Томск-1 — Богашево, Белово — Разрез, Белово, Ерунаково, Курегеш, Зеньково, Терентьевская, Кемерово — Сортировочное, Шишино.

Для выполнения путевых работ будут задействованы 40 единиц путевой техники.

В ведомстве рассказали, что в 2015 году в Кузбассе отремонтировали 114,2 км пути. В частности, модернизированы 40,6 км пути, капитально отремонтировали 37,8 км пути, разные виды ремонта провели на 35,8 км пути, а также установили 52 комплекта стрелочных переводов.