Москва, 24 марта, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Рубль не смог противостоять падению нефти: Brent слишком резко вернулась в район 40,50 долл./барр. Сегодня, 24 марта, не исключено открытие торгов по USD/RUB «гэпом» вверх в районе 69,00, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

Впрочем, по её словам, «есть вероятность возвращения пары к этому уровню по причине завершения налогового периода, которое будет сопровождаться снижением интереса экспортеров к покупке национальной валюты».

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«Тем не менее у рубля есть сразу два шанса на укрепление в ходе торгов в четверг и пятницу (24−25 марта). Во-первых, это геополитическая история, так как в Москве гостят представители США и Германии, причем для обсуждения очень чувствительных тем. Если в ходе комментариев официальных лиц будут получены хотя бы мягкие намеки на потепление отношений с Западом, одно это может направить пару ниже 67,00. Кроме того, ожидается скорое возобновление роста цен на нефть, что тут же потянет за собой рубль», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта за доллар США давали 67,71 руб. (+0,3%). Евро стоит 75,83 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ 24 марта составляют 67,64 руб. за американскую валюту и 75,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 13 и 45 копеек соответственно. Баррель нефти сорта Brent стоит $40,46.