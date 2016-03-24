Вашингтон, 24 марта, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Борьба с международным терроризмом должна быть усилена, как показал масштаб терактов, совершаемых в Евросоюзе. Усиление противостояния терроризму должно происходить как в ЕС, так и на Ближнем Востоке — в Сирии и в Ираке. Об этом сообщил министр обороны США Эштон Картер, передаёт телеканал CNN.

kartinki24.ru Пентагон

Картер считает, что руководство стран ЕС должно делать всё возможное для усиления противодействия терроризму «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России). «События в Брюсселе продемонстрируют европейцам, что как мы активизировали нашу кампанию по уничтожению ИГИЛ в Сирии, Ираке и везде, так и им нужно прикладывать больше усилий и присоединиться к нам», — заявил он.

Пентагон со своей стороны также собирается усилить борьбу с ИГ. «Произошедшее в Брюсселе говорит мне о необходимости продолжать усиливать борьбу с ИГИЛ в Сирии и Ираке, чем мы и будем заниматься», — сказал Картер.

Комментарии об усилении борьбы с международным терроризмом связаны с тем, что 22 марта в Брюсселе произошёл ряд терактов. ИГ осуществило два взрыва в аэропорту и четыре — на разных станциях метро. Погиб 31 человек, и около 300 получили ранения. В Бельгии объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта появилась информация, что для проведения серии терактов на территории Евросоюза ИГ подготовило более 500 террористов. По разным оценкам, число колеблется от 400 до более 600 потенциальных организаторов и участников терактов.