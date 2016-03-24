Волгоград, 24 марта, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В Волгограде на строительной площадке, где ведутся работы по возведению нового стадиона к чемпионату мира по футболу, произошло ЧП. В ходе строительных работ обрушилось перекрытие второго этажа, сообщает портал «Молния спорт» на своей странице в Twitter. Покореженную металлическую конструкцию видно на приложенном к информации фото.

twitter.com Рухнувшее перекрытие на стройплощадке стадиона «Волгоград-Арена»

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На стройке нового стадиона к ЧМ в Волгограде пострадали двое рабочих

Как пояснила официальный представитель генподрядчика стройки компании «Стройтрансгаз» Мария Руденко, металлоконструкция обрушилась под тяжестью бетона. В результате происшествия никто не пострадал.

«При демонтаже стойки лесов и плиты перекрытия второго этажа одна из поддерживающих металлических стоек сломалась под весом при укладке бетона», — цитирует Руденко ТАСС.

В настоящее время уже создана рабочая комиссия, которая разберется в случившемся. По словам директора по гражданскому строительству компании «Стройтрансгаз» Валерия Нелюбова, скорее всего, это связано с так называемой «усталостью» металлоконструкции. Глава компании не исключил, что была допущена технологическая ошибка монолитчиками «СМУ-11». Сейчас работы на объекте продолжаются, ЧП на ход строительства не повлияло, заверил руководитель «Стройтрансгаза».

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Очередной рабочий получил травму на стройке стадиона к ЧМ в Волгограде

Отметим, что это не первый подобный инцидент на стройплощадке нового стадиона. Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2015 года здесь при проведении монтажных работ пострадал рабочий субподрядной организации. Восьмиметровая металлическая конструкция завалилась вместе с находившимися на ней людьми. Было возбуждено уголовное дело. А в середине февраля текущего года с переломом костей таза прямо со строительной площадки в больницу попал 21-летний рабочий. Молодого человека задел щит, упавший при демонтаже щитовой опалубки.