Омск, 24 марта, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Омичи в соцсетях выложили шутливое видео, в котором, впрочем, затронута весьма серьезная проблема. Двое мужчин на лодке пытались проплыть по затопленной городской дороге. На видео слышны комментарии автомобилистов: «Зачем на машине, когда можно на лодке, правильно?».

vk.com стоп-кадр видео «На лодке по дорогам Омска»

Судя по записям и фотографиям, публикуемым омскими пользователями в последнее время в социальных сетях, город буквально утопает в воде: «Тем временем в Омске активно идет процесс образования рек. Правда, посреди улиц, но мы привыкли», «Венеция пришла в Омск», «Не доверяйте лужам в Омске: это может быть вход в метро».

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор Виктор Назаров потребовал от мэра Омска Вячеслава Двораковского навести порядок в городе. Глава региона предложил градоначальнику вывести на уборку омских улиц чиновников департамента дорожного хозяйства и благоустройства, «выставляющих счет за уборку территорий, где людям приходится утопать по колено в воде».

Уточняется, что 23 марта заседание регионального правительства началось с вопросов, адресованных Вячеславу Двораковскому. В облправительстве рассказали, что недоумение губернатора вызвало письмо за подписью градоначальника, в котором областному бюджету выставлен счет в размере более 156 тыс. рублей за уборку территорий к авиашоу на Иртышской набережной и воскресному празднику возле СКК им. Блинова. Глава региона напомнил, что благоустройство и очистка городских улиц относится к сфере компетенции и ответственности муниципалитета: «К тому же в результате такой уборки омичи и гости города утопали в воде».

По словам губернатора, «в течение всей зимы администрации города неоднократно предлагалась помощь областных дорожных служб в уборке и вывозе снега, от которой муниципалитет отказался, а в итоге улицы выходят убирать волонтеры и инвалиды». В итоге глава региона потребовал навести порядок в городе.

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Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 марта, в городском департаменте информационной политики, работа всех ответственных коммунальных служб переведена в круглосуточный режим. «Сегодня прошло заседание межведомственной комиссии по обеспечению стабильного функционирования жилищно-коммунального комплекса города, на котором еще раз была подчеркнута совместная ответственность управляющих организаций и муниципалитета за прохождение паводкового периода», — сказал в беседе с ИА REGNUM заместитель директора департамента Виктор Гашеев.

В областной прокуратуре ИА REGNUM сообщили, что по иску прокурора Ленинского округа Омска суд обязал администрацию города обеспечить водоотвод талых и ливневых вод с дороги по ул. 10-я Марьяновская.

Установлено, что дорога является собственностью муниципалитета. При этом вдоль дороги не обеспечено водоотведение талых и ливневых вод, что в осенне-весенний период приводит к подтоплению жилых домов, расположенных на этой улице.

По факту выявленных нарушений прокурор Ленинского округа Омска внес в департамент городского хозяйства представление. Однако должных мер муниципальные чиновники не приняли в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на указанные цели, уточнили в ведомстве.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями обязать администрацию Омска обеспечить водоотвод талых и ливневых вод с дороги по ул. 10-я Марьяновская. Центральный районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Омска в течение зимы и в марте неоднократно отчитывалась о работе по вывозу снега с мест возможного подтопления. Сообщалось, что у специалистов управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска зарегистрировано около 300 мест возможного подтопления, расположенных в городской черте.