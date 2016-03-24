Москва, 24 марта, 2016, 07:43 — ИА Регнум. В Москве хакерам удалось взломать Wi-Fi в метро. При попытке войти в интернет на экране появлялась сообщение с флагом «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России) и угрожающая надпись: «Вчера Брюссель, сегодня Москва!», передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидца — директора по спецпроектам журнала Interview Светлану Зубареву.

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Накануне, 22 марта, на Калужско-Рижской линии московского метро между станциями «Рижская» и «Алексеевская» обнаружен взлом Wi-Fi. Зубарева сообщила, что она прочитала угрожающее сообщение.

«Я набрала адрес www.vmet.ro, через который обычно происходит авторизация, после чего на экране появилось это ужасное сообщение», — пояснила она.

По словам Зубаревой, попытка перезагрузить страницу не помогала: изображение флага ИГ и сопровождающий текст появлялись вновь. Отмечается, что компания «Максима Телеком», предоставляющая доступ к Wi-Fi в метро, не прокомментировала произошедшее.

Позднее в «Максима Телеком» сообщили, что хакеры смогли создать свою беспроводную сеть с дублирующим идентификатором только на время, передаёт РСН.

Напомним, что 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов, осуществлённых террористами ИГ. Брюссель сотряс ряд взрывов: две бомбы взорвалось в аэропорту и четыре — в метро. Погибли более 30 человек.