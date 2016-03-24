Барнаул, 24 марта, 2016, 06:46 — ИА Регнум. Продукты, отнесенные к перечню социально-значимых, жителям Алтайского края обходятся дешевле, чем остальным россиянам. Такой вывод можно сделать из выступления заместителя начальника Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Галины Денежкиной, озвученного в ходе состоявшейся на днях расширенной коллегии, посвященной подведению итогов 2015 года. Подробности сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Цены на продукты в Алтайском крае

«Продовольственная инфляция на региональном потребительском рынке в прошлом году составила 12,4%, что на 3 процентных пункта ниже, чем в 2014 году, на 1,6% ниже, чем в целом по стране. Среди регионов Сибирского федерального округа в крае зафиксирован один из самых низких темпов роста стоимости минимального набора продуктов питания, в который входят основные группы продовольствия», — заявила Галина Денежкина.

По ее словам, в абсолютных величинах Алтайский край занял 2 место в Сибири по минимальной продуктовой корзине и 3 место — по минимальной стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Сдержать цены на продовольствие удалось, в частности, за счет заключения соглашений с торговыми сетями.

«В течение года торговые сети установили минимальные торговые надбавки на 394 позиции социально значимых видов товаров, фиксировали цены на 42 наименования продовольствия, увеличили количество акций по снижению розничных цен, в том числе на социально значимые товары», — отметила Галина Денежкина.

Она также подчеркнула, что в целях поддержания социально незащищенных слоев населения в 2015 году открыли 32 новых спецмагазинов.