Чанша, Китай, 24 марта, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Китайские врачи из провинции Хунань успешно провели уникальную операцию на позвоночнике, используя технологию 3D-печати. Хирурги больницы Сянъя создали точную 3D-модель осевого скелета пациента для успешного выполнения сложнейшей операции на позвоночнике, пишет «Сина синьвэнь».

3dprint.com Китайские хирурги проводят операцию на позвоночнике

«Пациент давно страдал от деформации позвоночника, в результате которой образовался горб. Рост пациента уменьшился со 170 см до 130 см», — сообщил главный хирург больницы Чжан Жуйфэн.

Спинальный хирург подчеркнул, что операция требовала очень высокой точности, так как любая ошибка могла привести к параличу оперируемого.

За несколько недель до операции была создана точная модель позвоночника мужчины, с помощью которой хирурги смогли определить угол и глубину надрезов, позволивших вылечить пациента.

Кроме того, создание 3D-модели позвоночника позволило в 2 раза сократить длительность операции. Хирургическое вмешательство заняло не более 5 часов, вместо положенных в таких случаях 10 часов.

В настоящий момент пациент переведен в обычную палату для восстановления. По словам хирургов, в течение недели мужчина снова сможет встать на ноги.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские хирурги активно осваивают технологию 3D-печати органов. 11 марта кардиохирурги одной из больниц провинции Цзилинь успешно провели операцию на открытом сердце у девятимесячного ребенка, используя 3D-модель оперируемого органа.