Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Американский актёр Кен Ховард умер 23 марта на 72-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Гильдия киноактёров и федерация теле‑ и радиоартистов США (SAG-AFTRA).

bostonguide.com Американский актёр Кен Ховард

Известно, что актёр скончался в своём доме в Лос-Анджелесе. Причины его смерти на данный момент не называются.

Кен Ховард сыграл более чем в 100 фильмах. Наиболее известные его работы — роль президента США Томаса Джефферсона в фильме «1776», а также роль баскетбольного тренера команды Chicago Bulls Кена Ривза в сериале «Белая тень». Помимо этого актёр известен своими ролями в таких сериалах, как «Полиция Нью-Йорка», «Белая тень», «Династия», «Поющие в терновнике», «Она написала убийство».

В 2009 году Кен Ховард был избран президентом гильдии киноактёров США.