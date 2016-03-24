Москва, 24 марта, 2016, 04:50 — ИА Регнум. За 2015 год с карт клиентов российских банков в торговых точках было похищено 200 млн рублей. Об этом 24 марта пишет газета «Известия» со ссылкой на расчёты компании «Инфосистемы Джет».

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Специалисты также отмечают изменение приоритета у мошенников. Так, если ещё в минувшем году большинство преступлений совершалось с использованием карт с чипом, то теперь большей популярностью у преступников пользуются карты с магнитной полосой.

«На карте-клоне чипа заведомо нет, терминал его не идентифицирует. И после трёх неудачных попыток провести операцию по чипу многие банки позволяют провести трансакцию по магнитной полосе. В итоге с карт клиентов банков списываются средства за покупки, которые те не совершали», — пояснил глава направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Он добавил, что данные для карт-клонов злоумышленники получают самыми разными способами. Одни из наиболее распространённых является установка скиммингового оборудования на банкоматы и POS-терминалы. Полученные данные затем наносят на магнитные полосы карт-клонов.