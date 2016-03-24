Вьентьян, 24 марта, 2016, 04:49 — ИА Регнум. 6 граждан КНР получили ранения в результате обстрела неизвестными пассажирского автобуса, следовавшего из Куньмина в Вьентьян. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел КНР.

powerapple.com Скорая помощь пострадавшим

Автобус, в котором находились 25 пассажиров и 3 водителей был обстрелян неизвестными около 21:00 в провинции Вьентьян. Правоохранительные органы Лаоса развернули операцию по поимке преступников, однако этого сделать пока не удалось, пишет «Чжунго жибао».

Во время инцидента был ранен водитель автобуса, который несмотря на огнестрельное ранение смог вывезти людей в безопасное время. В настоящий момент все 6 граждан КНР находятся в местной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вечером 1 марта в Лаосе произошло нападение на граждан КНР, в результате которого 1 человек скончался.