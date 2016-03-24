Пекин, 24 марта, 2016, 04:26 — ИА Регнум. В результате аварии на угольной шахте в провинции Шаньси погибли 19 человек. В настоящий момент на месте трагедии ведутся спасательные работы. Полиция выясняет причины произошедшего.

chinamodern.ru Авария на угольной шахте в Китае

По информации китайских СМИ, шахта принадлежит компании Shanxi Datong Coal Mine Group. Руководство компании пока не прокомментировала произошедшее.

В момент трагедии в шахте находились 129 человек, 110 из которых удалось выбраться на поверхность без помощи спасателей, пишет «Синьхуа».

Спустившиеся в шахту спасатели обнаружили тела 19 горняков. В ближайшее время начнется процесс опознания.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 марта аналогичная трагедия в провинции Цзилинь унесла жизни 12 человек. Причиной аварии стал взрыв газа.