Якутск, 24 марта, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Якутии удастся избежать закрытия большинства больниц республики, которое смогло стать следствием принятия Минздравом РФ новых требований к размещению медицинских организаций. В Госдуме в первом чтении принят законопроект, дополняющий Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» новой статьей, которая предотвратит коллапс в системе здравоохранения республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Госсобрания.

eduscan.net Нерюнгринский медицинский колледж

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Инициаторы этого проекта закона предлагают, чтобы решение о реорганизации и ликвидации государственной или муниципальной медицинской организации принималось на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Также законопроект предлагает не допускать закрытия медицинских организаций, расположенных в сельской местности, без учёта мнения жителей. Порядок создания комиссии по оценке последствий таких решений, подготовки заключения комиссии, критерии этой оценки устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ.

Такую законодательную инициативу поддержали 444 депутата Госдумы. В ходе обсуждения дополнений предложено проработать механизм учёта мнения жителей сельской местности при принятии решения о ликвидации медицинского учреждения. Кроме того, отмечено, что в проекте закона не отражены вопросы закрытия структурных подразделений медицинских организаций, которые расположены в сельских поселениях.

Так, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Ивана Абрамова, в том случае, если речь идёт о ликвидации единственной в сельском поселении медицинской организации или ФАПа, «можно более чётко прописать условия, при которых их можно закрыть».

«К примеру, можно указать на то, что ближайшее к этому населённому пункту медучреждение должно находиться не далее, чем на расстоянии пяти километров», — сказал он. Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Максим Щепинов предложил пополнить перечень условий наличием транспортной инфраструктуры и специализированных автомобилей, которые смогут перевести граждан из тех мест, где учреждение здравоохранения закрыто, туда, где оно есть.

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Замечания и предложения, высказанные депутатами, планируется устранить при подготовке законопроекта ко второму чтению. Профильный комитет Государственной думы будет собирать поправки к законопроекту в 30-дневный срок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии, с низкой плотностью населения, с учетом законодательства и разрабатываемых Минздравом РФ требований к размещению медицинских организаций, большинство объектов системы здравоохранения оказались под угрозой ликвидации. При новых условиях в регионе из 289 медицинских организаций различного уровня подлежали бы закрытию 268 медучреждений, в том числе 150 участковых больниц, 66 врачебных амбулаторий, 12 городских больниц, 20 центральных больниц.